Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia: ¿cómo llegó a ser tan grande y cómo está ahora?

Ecopetrol es la empresa más grande e importante, no solo en el sector minero y de hidrocarburos, sino del país. Si bien existen otras entidades que contribuyen a la economía colombiana, como Bancolombia, esta, es la que mayores aportes realiza.

Asimismo, es una de las empresas principales en Latinoamérica, con operaciones en países como Brasil y Perú. Además, es la única entidad certificada en el sector de petróleo y gas que cuenta con certificación en el cálculo de la huella de agua, lo que significaría que, Ecopetrol, hace un uso responsable de este recurso.

Pese a los buenos comentarios y demás exaltaciones al gigante petrolero, recientemente, se dio a conocer que las ganancias de la empresa durante el tercer trimestre cayó un 29,8 %. Esta caída se debe a varios factores, entre ellas las siguientes:

La tasa de cambio.

Los precios del crudo en los mercados internacionales y la carga tributaria.

Disminución de sus utilidades.

Hasta el momento, la empresa presentó un informe en el que detallan los resultados financieros del tercer semestre de Ecopetrol del 2025. En ellos, se expone que, las utilidades en los primeros tres trimestres del año cayeron de $14.5 billones a $ 10.4 billones, lo que representa una reducción del 32%. Si bien aún se mantiene una expectativa frente a una recuperación frente a esta caída, la empresa se mantiene, además, su historia y la manera en la que se consolidó, es interesante.

Historia de Ecopetrol

Ecopetrol comenzó y sentó sus cimientos en 1951, cuando la reversión al Estado de la Concesión De Mares da origen a esta empresa petrolera, que asumió los activos de la Tropical Oil Company, pionera del petróleo en Colombia desde 1921 con el campo La Cira–Infantas.

Empezó como Empresa Industrial y Comercial del Estado, administrando los recursos hidrocarburíferos y creciendo con la reversión de otras concesiones. En 1961 asume la refinería de Barrancabermeja, operando directamente, años más tarde, en 1974, compran la refinería de Cartagena.

El comienzo de una gran consolidación

Después de varios años de arduo trabajo, la empresa comienza un camino que, hasta hoy, lo mantiene como la entidad más importante y grande de Colombia, así se ha dado:

1970: adopta su primer estatuto orgánico, ratificando su naturaleza estatal y su vinculación al Ministerio de Minas y Energía .

adopta su primer estatuto orgánico, ratificando su naturaleza estatal y su vinculación al . 1983: descubrimiento del campo Caño Limón, con reservas estimadas de 1.100 millones de barriles (Esto permitió que en 1986 Colombia volviera a ser exportador de petróleo).

descubrimiento del campo Caño Limón, con reservas estimadas de 1.100 millones de barriles (Esto permitió que en 1986 Colombia volviera a ser exportador de petróleo). Década durante los 90: se descubren los campos gigantes de Cusiana y Cupiagua , prolongando la autosuficiencia petrolera del país.

se descubren los campos gigantes de , prolongando la autosuficiencia petrolera del país. 2003: transformación profunda de la empresa para hacerla más competitiva internacionalmente, adicionalmente, con el Decreto 1760 , Ecopetrol se convierte en Ecopetrol S.A. , una sociedad pública por acciones, 100% estatal.

transformación profunda de la empresa para hacerla más competitiva internacionalmente, adicionalmente, con el , Ecopetrol se convierte en , una sociedad pública por acciones, 100% estatal. Se crea la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) para asumir las funciones estatales de administración del recurso, dejando a Ecopetrol enfocada en su rol empresarial.

Desde 2003, Ecopetrol adquirió mayor autonomía, fortaleciendo exploración, resultados comerciales y competitividad global. Ya en el 2011, se transforma y posiciona como la empresa más grande de Colombia, con utilidades de $15.4 billones, además, se ubica dentro de las 40 petroleras más grandes del mundo, y a su vez, es la 4 más importante de LATAM.

Ecopetrol 2025

Ecopetrol, hoy por hoy, es una empresa operativamente fuerte, con una producción récord, reservas reemplazadas, buena inversión planeada, pero enfrenta un contexto difícil, como los precios del crudo, moneda, demandas fiscales, transición energética.

Si bien está bien posicionada para seguir siendo un actor clave en Colombia, hay factores que pueden ir variando, pues nunca se sabe cuando una caída estrepitosa pueda ocurrir, como también, las ganancias pueden ir en un alza enorme. Para ampliar la información, consulte aquí.

