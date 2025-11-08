Ecopetrol aumentará la oferta de gas natural para asegurar el suministro en Meta y Casanare

Ecopetrol anunció que a mediados de noviembre abrirá un proceso comercial para asignar gas a empresas distribuidoras y comercializadoras que operan en los departamentos de Casanare y Meta, esto con el objetivo de contribuir con el abastecimiento del energético en esta región del país.

Este volumen adicional de gas provendrá de los campos Cusiana y Floreña, y estará disponible entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026, y tendrá como prioridad la demanda esencial por parte de residencial y pequeños comercios, pero también podrá destinarse para la atención del Gas Natural Vehicular de Casanare y Meta.

“En lo que va de 2025 Ecopetrol ha adelantado diferentes procesos de comercialización de corto y largo plazo que les ha permitido a los distribuidores de los departamentos del Meta y Casanare acceder al gas que produce la empresa a precios competitivos, lo que garantiza la seguridad energética de las familias y pequeños comercios de esta región”, señaló Leydi Diana Rincón, líder de Desarrollo de Negocios de Gas y GLP de Ecopetrol.

Gobierno impulsa planta de regasificación en La Guajira para abastecimiento de gas durante 2027

El Ministerio deMinas y Energía, en cabeza de la ministra (e) Karen Schutt, realizó una visita técnica alproyecto de regasificación en Ballenas, La Guajira, una iniciativa que permitirá incorporar cerca de 300 millones de pies cúbicos diarios de gas natural al sistema nacional a partir del primer trimestre de 2027, utilizando infraestructura existente y reduciendo tiempos de ejecución.

“Este proyecto es una respuesta concreta y temprana a las necesidades de abastecimiento de gas del país. Garantizar energía para los hogares y la industria es una prioridad del Gobierno del Cambio, y por eso acompañamos todas las iniciativas que fortalezcan la confiabilidad energética de Colombia”, afirmó la ministra (e) Karen Schutt.

El proyecto, articulado entre TGI (Transportadora de Gas Internacional) y Hocol, filial de Ecopetrol, permitirá diversificar las fuentes de suministro de gas natural y dejar atrás la dependencia de una sola planta de importación, ampliando la resiliencia energética ante escenarios de déficit o variabilidad de la oferta.

“Colombia no puede depender de una única fuente de regasificación. Este proyecto en La Guajira se suma a la política del Gobierno del Cambio para asegurar el suministro de la molécula de manera eficiente, oportuna y con visión de largo plazo”, sostuvo Schutt.

El Ministerio de Minas y Energía, junto con la CREG y demás entidades del sector,continúan trabajando en la identificación y habilitación de proyectos estratégicos que aseguren el suministro energético en el corto, mediano y largo plazo.