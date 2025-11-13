Ganancias de Ecopetrol sufren una fuerte caída en el tercer trimestre del 29.8%

Ecopetrol, la principal petrolera del país, enfrenta un escenario financiero complicado en lo que va del año 2025. Según el reporte de la empresa, sus ganancias experimentaron una caída significativa durante el tercer trimestre, con una reducción del 29,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las ganancias para este periodo se ubicaron alrededor de $2.6 billones millones.

De acuerdo con la compañía esta baja en las utilidades responde a varios factores económicos globales y nacionales que han impactado negativamente los ingresos de Ecopetrol. Los tres factores que afectaron los resultados de la petrolera son: la tasa de cambio, los precios del crudo en los mercados internacionales y la carga tributaria, que la empresa destaca como un elemento relevante en la disminución de sus utilidades.

Por su parte, las utilidades en los primeros tres trimestres del año cayeron de $ 14.5 billones a $ 10.4 billones que representa una reducción del 32%.

Por su parte, la producción de hidrocarburos alcanzó los 751 mil barriles de petróleo por día, impulsada por campos clave en Colombia como Caño Sur, CPO-09 y el Permian en los Estados Unidos.

“Los volúmenes transportados alcanzaron su mayor nivel en el último año, ubicándose en 1,118 miles de barriles por día debido a la maximización del uso de infraestructura, los mayores volúmenes de terceros transportados y la reversión del sistema Coveñas Ayacucho. Las cargas de refinación llegaron a 429 kbd, gracias a la culminación de mantenimientos mayores en Barrancabermeja y mejoras operativas en la refinería de Cartagena”, informó la petrolera.