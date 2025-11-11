Estudiantes de zona industrial de Cartagena se capacitan en inteligencia artificial con Ecopetrol

Un grupo de 250 integrantes de las comunidades aledañas a la refinería de Cartagena está adquiriendo habilidades y competencias para utilizar la inteligencia artificial como herramienta de análisis de las problemáticas ambientales de su entorno y el diseño de propuestas sostenibles, gracias a un programa de formación impartido por Ecopetrol en las instalaciones de la Universidad del Sinú.

La capacitación, ofrecida de manera gratuita, está dirigida a líderes comunitarios y defensores ambientales de la región, quienes ya han participado en sesiones teóricas y prácticas de cuatro horas de duración.

El propósito del espacio, enmarcado en el programa ‘Enrútate por el Ambiente’, busca que esta tecnología se convierta en un aliado estratégico para el fortalecimiento de sus iniciativas de protección y conservación de los recursos naturales.

Durante el proceso de formación, los participantes han sido capacitados en las diversas aplicaciones de la herramienta para el monitoreo remoto de la fauna y flora, así como en la construcción de ‘prompts’ o mensajes clave que permitan el acceso a bases de datos o información en tiempo real.

“Gracias a este ciclo de capacitaciones, he podido emplear esta herramienta para nutrir los planes de mejora ambiental de mi comunidad y en la búsqueda de información más ágil, que nos permita desde territorio tomar las mejores decisiones en los espacios de participación y acción con las autoridades locales”, aseguró Jhon Deivis Martínez, beneficiario del programa y líder ambiental del corregimiento de Pasacaballos.