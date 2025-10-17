Uso indebido de datos biométricos: la SIC ordena el cierre de dos empresas en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a las empresas World Foundation y Tools for Humanity Corporation con el cierre inmediato y definitivo de sus operaciones en Colombia, esto debido al tratamiento de datos personales y recolección de información biométrica sensible, incluidas imágenes del iris, sin cumplir con las normas de protección de datos.

Las empresas incumplieron con varios requisitos legales, entre ellos la falta de políticas adecuadas de tratamiento de datos, ausencia de procedimientos para atender consultas o reclamos, y deficiencias en las medidas de seguridad para proteger la información recolectada. Asi mismo, la SIC informa que no contaban con la autorización para el uso de esos datos, vulnerando asi el principio de libertad y garantías del derecho al habeas data.

La Superintendencia también advirtió que World Foundation condicionó la entrega de datos biométricos al ofrecimiento de incentivos económicos, sin brindar información clara sobre los fines del tratamiento, lo cual es una violación al derecho a la autodeterminación informativa.

Por esta razón, la SIC ordenó eliminar todos los datos personales almacenados en sus bases de datos y suspender cualquier actividad relacionada con su tratamiento en Colombia.