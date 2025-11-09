El Ministerio de Minas y Energía anunció una nueva alianza para la formalización minera en Antioquia

El Ministerio de Minas y Energía instaló una alianza público-privada en Segovia para impulsar la formalización de la minería artesanal y pequeña, con especial énfasis en dignificar el trabajo de las mujeres que participan en la cadena del oro. La mesa de trabajo fue firmada en la Alcaldía municipal durante la cuarta versión de Expo Joyeros, un evento liderado por mujeres mineras de la región.

La iniciativa reúne al Gobierno Nacional, la Alcaldía de Segovia, la Mesa Subregional Minera de Segovia y Remedios, organizaciones de mujeres mineras, la empresa extranjera Aris Mining y la Fundación Grupo Quintana. Según la viceministra de Minas, este acuerdo pone en marcha un proceso que “ha estado atrasado por décadas” y busca transformar la minería tradicional en una actividad formal, segura y con valor agregado.

La alianza estableció cuatro líneas de acción concretas orientadas a la formalización y al desarrollo territorial:

Prospectiva territorial: construcción participativa de una visión de futuro para Segovia que oriente políticas públicas e inversiones. Programa para mujeres mineras: diseño de un programa para garantizar acceso a recursos, formación y fortalecimiento organizativo para visibilizar y dignificar el trabajo femenino en la cadena productiva del oro. Formalización minera: inicio de procesos de formalización para pequeños mineros con acompañamiento técnico y jurídico de Aris Mining y la Fundación Grupo Quintana, buscando condiciones de seguridad laboral y acceso a mercados formales. Denominación de origen para joyería: apoyo a joyeros y joyeras en el proceso de certificación para facilitar exportaciones y agregar valor a la producción artesanal local.

Estudios, maquinaria y cooperación internacional

La alianza incorpora también el desarrollo de estudios y diseños de herramientas y maquinaria para mejorar la capacidad técnica de las asociaciones mineras locales. Estos componentes se ejecutarán con apoyo de cooperación internacional y la articulación de otros ministerios, con el objetivo de modernizar prácticas, reducir riesgos ambientales y mejorar la competitividad de los productores.

Oro social y perspectiva de género

Durante la instalación de la mesa, la viceministra presentó el concepto de “oro social”, que plantea pensar la actividad minera desde la vida, la sostenibilidad y el liderazgo femenino.

La presencia destacada de organizaciones de mujeres mineras en Expo Joyeros marcó la intención de incorporar la perspectiva de género en las políticas de formalización y en la cadena productiva del municipio.

Próximos pasos

Los actores acordaron mantener el diálogo territorial y empezar a ejecutar los compromisos acordados, con la expectativa de que la formalización abra puertas a mercados formales, mejores condiciones de trabajo y mayor valor agregado para la joyería local.

Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía reafirmó su compromiso de acompañar a las comunidades mineras del país en procesos que promuevan desarrollo sostenible en los territorios.