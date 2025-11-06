¡Indignación en Antioquia! Un hombre fue grabado golpeando de manera despiadada a un perrito

Antioquia

Bastante indignación ha generado un video que ha circulado en las redes sociales en el que se observa a un hombre ejerciendo maltrato animal contra un canino. Por ahora no es claro el lugar donde ocurrió, aunque se indica de manera preliminar que ocurrió en el municipio de Caucasia. Pero el agresor es de Sonsón, corregimiento de San Miguel.

El video es bastante violento y se observa a un hombre manipulando una carne en la parte externa de una vivienda; luego golpea de manera salvaje al perrito. Primero los golpes son con la mano y luego la agresión se hace con los pies mientras que se escucha al canino llorar de dolor. Por ahora, la policía trata de ubicarlo para judicializarlo ante el delito de maltrato animal.

El alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga Pulgarín, manifestó que inicialmente se había indicado que la agresión se había reportado en esa población del Oriente, pero luego de la indagación se indica que el hecho no ocurrió allí, pero sí en el Bajo Cauca.

“Una vez recibimos la denuncia a través de redes sociales, empezamos a investigar qué es lo que había sucedido. Resulta que esto no pasó en el municipio de Sonsón, sino en otro municipio del departamento de Antioquia, y aparentemente la persona que cometió los hechos sí era de Sonsón. Estamos trabajando con las autoridades locales de ese municipio y con la fuerza pública para hallar a los responsables de este delito. Por eso le pido a todas las personas que compartan estos videos para que los culpables respondan ante la ley”, manifestó el mandatario de Sonsón.

Por ahora, la policía trata de ubicar al hombre que, luego de que se viralizara el video, desapareció, mientras que las autoridades indican que no permitirán que este tipo de violencia contra los animales ocurra y lo importante es poder judicializar al responsable.