SURA crece 47% en utilidad neta recurrente y marca el mejor trimestre de su historia

Medellín, Antioquia

Grupo SURA presentó sus resultados financieros acumulados al tercer trimestre de 2025, destacando un crecimiento del 47% en su utilidad neta recurrente, que alcanzó COP 2,1 billones, dentro de un total de COP 2,5 billones en utilidad neta. Tan solo en el tercer trimestre, la utilidad llegó a COP 867 mil millones, cifra que se convierte en la más alta registrada por la compañía en un solo trimestre.

Según la organización, estos resultados obedecen al desempeño positivo de Suramericana, SURA Asset Management y Grupo Cibest, que conforman el portafolio de la compañía tras su transición hacia un enfoque 100 % financiero.

El presidente de Grupo SURA, Ricardo Jaramillo Mejía, aseguró que estas cifras reflejan el impacto de la transformación estructural emprendida desde la escisión empresarial. Señaló que “las sólidas cifras registradas, así como los datos positivos de valorización de nuestras acciones, evidencian la materialización de los beneficios anunciados al presentar la escisión”.

Ingresos y rentabilidad

A septiembre, los ingresos operacionales consolidados alcanzaron COP 22,4 billones, un crecimiento del 5,8% frente al mismo periodo de 2024. El retorno patrimonial ajustado (ROE) para los últimos doce meses se ubicó en 13,8%, manteniendo la tendencia ascendente prevista para el año.

En paralelo, el incremento de la liquidez de las especies en bolsa permitió que la acción preferencial de la compañía ingresara al MSCI Global Small Cap, uno de los índices bursátiles internacionales más relevantes.

Comportamiento del portafolio

Suramericana:Emitió primas por COP 14,4 billones (+4,9%) y redujo su siniestralidad, lo que llevó a un crecimiento del 13,5% en el resultado técnico. La utilidad neta acumulada cerró en COP 655 mil millones, con un retorno patrimonial del 12,7%, superando lo proyectado para 2025.

SURA Asset Management:Obtuvo COP 3,1 billones en ingresos por comisiones (+10,8%) y cerró con utilidad neta de COP 1,08 billones (+24,4%), con un retorno patrimonial de 10,6%. Los activos bajo manejo crecieron 15,6%, superando los COP 800 billones.

Grupo Cibest (matriz de Bancolombia):Registró utilidad neta de COP 5,7 billones (+23,2%) y obtuvo retorno patrimonial del 18%, impulsado por la reducción de provisiones gracias a la calidad de la cartera.

El vicepresidente de Finanzas Corporativas, Juan Esteban Toro Valencia, destacó que la utilidad neta por acción recurrente alcanzó COP 7.132 en los últimos doce meses, con un crecimiento del 40,6%, y anticipó “un 2025 histórico para Grupo SURA”.

Desempeño en bolsa

En los últimos doce meses, la acción ordinaria de SURA se valorizó 84%, mientras que la preferencial creció 134%, superando ampliamente el COLCAP y confirmando la recuperación de confianza del mercado.

Metas para 2028

Durante el Investor Day 2025, la compañía actualizó sus objetivos a mediano plazo:

• Utilidad neta esperada para 2028: COP 3,3 billones• Duplicar dividendo: de COP 1.500 a COP 3.000• Reducción sostenida de deuda• Mayor rentabilización del portafolio financiero

Reconocimiento corporativo

En el más reciente ranking Merco Empresas 2025, Grupo SURA ascendió al cuarto lugar, reforzando su reputación y confianza entre los diferentes grupos de interés.