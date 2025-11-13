Un hombre fue asesinado en la localidad de San Cristóbal por intentar evitar un robo

Según información de las autoridades, durante la noche del miércoles 12 de octubre se registró un hecho de intolerancia en el barrio Buenos Aires, en la localidad de San Cristóbal.

Un hombre de 72 años de edad fue atacado por otras tres personas con un arma cortopunzante al intentar evitar que se efectuara un robo contra un habitante de este sector.

La Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que otras personas fueron trasladadas a un centro asistencial ya que también resultaron heridas por estos atacantes.

Asimismo, confirmó la captura de estas tres personas y aseguró que se encuentran a disposición de autoridad competente.

Por el momento, la Fiscalía General de la Nación realiza las investigaciones correspondiente para esclarecer estos hechos.

