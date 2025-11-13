El Concejo de Bogotá eligió a Juan Camilo Zuluaga como nuevo Contralor Distrital

La sesión plenaria inició hacia las 9 de la mañana, momento en el que los tres candidatos presentaron sus discursos previos a la votación. Finalmente, la asamblea distrital seleccionó al abogado Juan Camilo Zuluaga para ocupar el cargo de Contralor Distrital de Bogotá. Su trayectoria profesional se ha centrado principalmente en el ámbito jurídico y el control fiscal. Ha adquirido experiencia en la Contraloría General de la República y ha trabajado como contratista en la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Agencia Nacional de Tierras.

Zuluaga también se ha destacado en el campo académico y la investigación. Es autor de libros que abordan el uso de la inteligencia artificial en el derecho y la gestión pública. Su práctica profesional le permite ofrecer una mirada innovadora sobre los mecanismos de control y la administración pública desde una perspectiva técnica y objetiva.

“Hoy asumo con profundo respeto y gratitud la responsabilidad que me han confiado como Contralor Distrital de Bogotá. Agradezco, en primer lugar, a Dios, y extiendo mis más sinceros agradecimientos a cada uno de los movimientos y partidos aquí representados, porque, más allá de las diferencias ideológicas, hoy han demostrado que cuando se trata de defender lo público, Bogotá se une”, fueron las primeras palabras de Juan Camilo Zuluaga tras su juramento como nuevo contralor.

También añadió:“Recibo con honor y con humildad, pero también con una firme convicción, el control fiscal que hoy estamos asumiendo. Es un deber sagrado con la ciudadanía, y ejercerlo con independencia técnica y transparencia será el sello de esta Contraloría”.

¿Quiénes eran los otros candidatos?

Luis Fernando Bueno, originario del departamento de Santander, cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector público y privado, especialmente en el ámbito del control fiscal. Fue Contralor de Bucaramanga y se ha desempeñado como asesor, consultor y auditor en diversas entidades del Estado.

Verónica Peláez es abogada de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con un doctorado en Derecho de la Universidad París II Panthéon-Assas. Actualmente trabaja como docente e investigadora en Derecho Administrativo y como árbitro en la Cámara de Comercio de Cali.