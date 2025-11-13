Cierres viales en la calle 63 y la carrera 60 en Bogotá por el Cundinamarca Fest

Bogotá D. C.

Durante el Cundinamarca Fest, que se desarrollará del 13 al 16 de noviembre, el Distrito ordenó varios cierres en las vías cercanas al Parque Simón Bolívar para facilitar el ingreso de los asistentes al evento.

Estas medidas ocasionaron un alto flujo vehicular por las avenidas calle 63 y la carrera 68 durante el jueves 13 de noviembre apenas en la primera tanda de cierres por la inauguración del evento.

Cierres viales en Bogotá por el Cundinamarca Fest

A partir del jueves a las 12:00 a. m. hasta el lunes festivo 17 de noviembre a las 6:00 a. m., la calzada sur de la avenida calle 63 entre las carreras 68 y 60 tendrá cierre total, incluyendo el sendero peatonal y la ciclorruta de dicho costado.

Luego, habrá cierre en la calzada occidental de la carrera 60 entre las calles 63 y 53 desde el sábado 15 de noviembre a las 12:00 a. m. hasta la mañana del lunes festivo.

Por el festival, este fin de semana tampoco estará habilitado el carril lento de la conectante occidente - sur de la glorieta avenida calle 63 con avenida carrera 60.

Desvíos autorizados ante los cierres por el Cundinamarca Fest

La Secretaría de Movilidad autorizó los siguientes desvíos para quienes transitan por estos corredores viales para reducir la afectación por los cierres ordenados a causa del Cundinamarca Fest:

Los usuarios que se desplazan en sentido norte – sur por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 63 al oriente deberán continuar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente .

Quienes van en sentido oriente – occidente por la avenida calle 63, avenida carrera 60 al sur, avenida calle 26 al occidente ; deberán tomar la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al occidente o avenida carrera 70 al sur y avenida calle 26 al occidente.

; deberán tomar la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al occidente o avenida carrera 70 al sur y Las personas que circulan en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63 deberán tomar la avenida carrera 68 al norte, calle 67 al oriente, avenida carrera 60 al norte y avenida calle 68 al oriente.

deberán tomar Las personas que transitan en sentido norte – sur por la avenida carrera 60 deberán tomar la avenida calle 63 al occidente y avenida carrera 68 al sur .

. Quienes van en sentido sur - norte por la avenida carrera 68 y desear tomar la avenida calle 63 al oriente; deberán tomar la avenida calle 53 al oriente.

