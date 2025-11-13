Vuelven las tonadas y el inicio de un plan piloto para la recolección de basuras en Bogotá

La Unidad Administrativa de Espacios Públicos (UAESP), de la mano de cinco concesionarios de aseo, ha anunciado el inicio de pruebas piloto con grupos de WhatsApp en algunos sectores de la ciudad, con el objetivo de brindar información a la ciudadanía y así reducir el tiempo de permanencia de los residuos en los espacios públicos. Este plan piloto ya se está desarrollando en algunos sectores de las localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos y San Cristóbal.

El piloto inició con la recolección de datos e invitando a los vecinos a unirse a los grupos en la plataforma, en los cuales se compartirá información relevante como el nombre del conductor del vehículo recolector, la placa del camión y los horarios de inicio y fin de la operación.

Se espera que las personas reciban alertas previas para que puedan sacar sus residuos en el momento indicado. Con esto, se proyecta reducir los periodos de permanencia de los desechos en las calles, generando una mayor limpieza en los barrios de la ciudad.

Tenga en cuenta que, desde las alcaldías locales y los concesionarios, se realizará una supervisión y seguimiento visual antes del paso del recolector de residuos. Es decir, si se observa que una persona saca los desechos antes del inicio de la frecuencia, se le indicará que los retorne hasta que se confirme que el camión inició la ruta.

Por otro lado, a los vehículos recolectores se les implementará una tonada específica con el tradicional sonido de las campanas, de tal forma que los ciudadanos identifiquen el momento preciso para sacar los residuos de sus hogares o establecimientos comerciales.

El proceso también contempla una retroalimentación permanente sobre percepciones, aprendizajes y resultados obtenidos, con el fin de fortalecer y mejorar el conocimiento ambiental y la cultura ciudadana.