Distrito realizará jornada para prevenir la diabetes y cuidar la visión el 14 de noviembre en Bogotá

Entre un 7 y un 9 % de la población adulta en Colombia padece diabetes: Minsalud.

La Secretaría Distrital de Salud anunció que la jornada se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre, con el objetivo de prevenir la diabetes y promover la salud visual. La actividad se desarrollará de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. en el Parque Nacional (Carrera Séptima con Calle 36).

Según los registros de SaluData, en 2024 se reportaron más de 397 muertes a causa de la diabetes, y en lo corrido del presente año se han registrado al menos 370 casos hasta el mes de octubre, evidenciando las complicaciones y desafíos que esta enfermedad representa para la salud pública en Bogotá.

Uno de los efectos más frecuentes es la retinopatía diabética, una enfermedad que daña los vasos sanguíneos de la retina y constituye una de las principales causas de pérdida de visión en adultos mayores. Su detección temprana permite controlar los factores de riesgo, evitar su evolución y mantener una buena calidad de vida.

Durante la jornada, los ciudadanos podrán acceder de manera gratuita a tamizajes cardiovasculares, evaluación del riesgo de diabetes, pruebas respiratorias, controles visuales y orientación sobre alimentación saludable, actividad física y salud ambiental.

“Prevenir la diabetes y cuidar la visión es una forma de reafirmar el derecho a vivir con dignidad y autonomía. Cada control y cada acción de cuidado reflejan una decisión consciente por preservar la salud como un proceso vital, no solo como ausencia de enfermedad.”, afirmó Sofía Ríos, subdirectora de Determinantes en Salud de la Secretaría Distrital de Salud.

Tenga presente algunas recomendaciones para mejorar el bienestar y reducir el riesgo de complicaciones asociadas a la diabetes:

Realizarse exámenes visuales por lo menos una vez al año.

por lo menos una vez al año. Adoptar hábitos saludables de alimentación y actividad física.

de alimentación y actividad física. Reconocer los signos o síntomas de alarma, como sed excesiva, hambre constante o visión borrosa.

Si presenta alguno de estos síntomas, comuníquese con su médico o llame a la Línea de Emergencias 123.