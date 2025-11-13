Hombre es golpeado por ciudadanos en Chapinero por intentar pagar con una transacción falsa

Esta vez los hechos se presentaron a las afueras del centro comercial Unilago, en la localidad de Chapinero, durante la tarde del 13 de noviembre.

Según información de las autoridades, la comunidad se fue contra a un hombre que se encontraba dentro del establecimiento comercial realizando una compra.

Este sujeto intento pagar con una transferencia electrónica falsa, por lo que el vendedor al percatarse de este hecho comenzó a agredir al hombre y la gente lo siguió.

La Policía Metropolitana de Bogotá llegó al lugar de los hechos y logró sacar al hombre, quien no presenta heridas de gravedad.

Recordemos que este es el tercer caso que se registra de justicia por mano propia en la ciudad esta semana.

¿Cuáles son los otros casos?

Los otros dos hechos de justicia por mano propia se registraron en la localidad de Kennedy. El más grave, provocó el linchamiento de Mauricio Cendales Parra, un conductor que realizó un atropellamiento masivo de motociclista el pasado 11 de noviembre.

“Aproximadamente 200 personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron hasta este lugar a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo campero color azul, el cual desde la avenida Carrera 68 con las Américas venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a estos motorizados", dijo el coronel Álvaro Enrique Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana Nro. 3.

El responsable intentó huir del lugar, pero fue alcanzado por la comunidad en el sector de Castilla, lugar en el que la camioneta fue atacada por personas que mostraron su indignación ante lo sucedido.

El hombre fue trasladado a la clínica del Occidente, donde lamentablemente falleció a causa de los fuertes golpes que recibió.

Por otro lado en el sector de Nuevo Techo, en esta localidad del sur de la ciudad, ciudadanos le quemaron la moto a un hombre quien aparentemente le intento robar el celular a una persona.

Las autoridades llegaron al lugar, llevaron al hombre ante la Fiscalía, sin embargo, tiempo después fue dejado en libertad ya que ninguna persona interpuso la denuncia y las autoridades no lo habían detenido en flagrancia.