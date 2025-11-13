Precio del dólar HOY 13 de noviembre en Venezuela, ¿Siguió subiendo? Esto dice el BCV

En días recientes, el Comando Sur de las fuerzas militares de Estados Unidos, anunció el despliegue del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, se sumó a la flota de Washington que ha sido desplegada en el Mar Caribe, con el fin de combatir el tráfico de drogas y las organizaciones que se lucran de este negocio. Según confirmó la BBC, este sería un movimiento que le costaría a EE.UU. cerca de $13.000 millones de dólares.

Hasta el momento, las fuerzas norteamericanas han atacado cerca de 19 lanchas que presuntamente transportaban droga, dejando un alto saldo de personas muertas durante dichos bombardeos. Por el lado de Venezuela, Nicolás Maduro ha planteado que dichos despliegues no hacen parte de una lucha contra las drogas, sino que se trataría de diferentes actos que buscarían justificar una guerra contra dicho país, con el objetivo de cambiar el régimen y robarles la riqueza petrolera.

Despliegue de tropas venezolanas

Sin embargo, el despliegue del portaaviones más grande del mundo en el Mar Caribe despertó las alarmas en Venezuela, por lo que desde las autoridades del país bolivariano, tomaron la decisión de poner en marcha la operación ‘Independencia200′, por medio de la cual, buscan conservar la paz e independencia de Venezuela. Conforme a esta, se desplegaron alrededor de 13.000 hombres y mujeres en una fusión cívico, militar y policial en la frontera del país.

Precio del dólar en Venezuela HOY

El precio de la divisa estadounidense, sigue aumentando en el país bolivariano, como ya se ha vuelto una costumbre en los últimos meses. Pues para el día de hoy, el aumento fue menor a $1 bolívar, sin embargo, sigue presentando un crecimiento en su valor. Según esto, y con base en la información suministrada en la página web del Banco Central de Venezuela, el precio del dólar que regirá para hoy, 13 de noviembre, es de $233,557 bolívares por cada USD.

Es importante resaltar, que a pesar de que no se ha evidenciado un crecimiento de la divisa venezolana sobre el dólar, en la página del BCV, el último informe sobre su economía, anunció que esta tuvo un crecimiento cercano a un 8% en el último trimestre del año.

Precio del dólar en Colombia

En cuanto al precio de la divisa estadounidense en Colombia, esta presentó una importante disminución respecto al valor en que se estableció el día de ayer. Según esto, la caída sería de un valor cercano a los $41 pesos colombianos, por lo cual, el precio del dólar se encuentra en el precio más bajo en más de un año.

Con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar estadounidense se estableció para hoy, 13 de noviembre, en $3.719 pesos colombianos. Este valor, sería el más bajo que se ha evidenciado en Colombia en los últimos tres años, pues no llegaba a tal punto desde el mes de abril de 2022.

