Las 3 carreras mejor pagadas en Venezuela: salarios de hasta 5.000 dólares al mes

En medio de una economía marcada por la inflación y la inestabilidad, aún existen profesiones en Venezuela que logran destacarse por ofrecer salarios competitivos, tanto en el marco nacional como fuera de él. Aunque los ingresos de los profesionales venezolanos suelen ser más bajos que los de otros países de Sudamérica, algunas carreras logran romper la tendencia, ofreciendo remuneraciones que pueden alcanzar los 5.000 dólares mensuales, lo que en pesos colombianos equivale a casi 20 millones.

De acuerdo con una investigación del portal ‘Notiactual.com’, ampliada con otras fuentes digitales, se compartió una lista con las seis carreras mejor pagadas en Venezuela en 2025, aunque las tres primeras tienen un ingreso mucho mayor respecto a las tres siguientes, generando una brecha salarial importante.

Un contexto económico desafiante

Venezuela atraviesa desde hace una década un panorama económico complejo, caracterizado por una inflación que no se detiene, a ello hay que sumarle una pérdida significativa del poder adquisitivo. Según cifras de Statista Research Department, el país cerró el año 2022 con una tasa de inflación del 200,91%, la más alta de América Latina y el Caribe.

Le puede interesar: NASA revela la fecha exacta en que el cometa 3I/Atlas pasará cerca de la Tierra

Esta situación ha provocado que muchos profesionales perciban salarios bajos en comparación con otros países de la región, incluso en empleos altamente calificados. Sin embargo, ciertos sectores, especialmente aquellos relacionados con la salud y la tecnología, siguen ofreciendo oportunidades más rentables y competitivas.

¿Cuáles son las 3 carreras mejor pagas en Venezuela?

Medicina: la profesión más lucrativa del país

A pesar de los desafíos del sistema de salud venezolano, la Medicina continúa siendo la carrera mejor remunerada. Los médicos con especializaciones en áreas como cardiología, anestesiología o cirugía pueden ganar entre 1.500 y 5.000 dólares mensuales, dependiendo del tipo de institución en la que trabajen (pública o privada) y del nivel de experiencia.

Vea también: Cursos gratis: Platzi abre más de 1.900 cupos en Excel, programación, inglés y ChatGPT

Los profesionales que prestan servicios en el exterior o que trabajan de manera independiente con consultas privadas en dólares también logran aumentar significativamente sus ingresos. El prestigio, la demanda y la posibilidad de ejercer en el extranjero convierten a Medicina en una de las opciones más atractivas para quienes buscan estabilidad económica a largo plazo.

Esta es una profesión bastante bien valorada, no solo en territorio venezolano, sino en gran parte del mundo, en donde surge también la posibilidad de homologar el título y obtener mucho más fácil la residencia extranjera.

Ingeniería de Software: el auge tecnológico marca la diferencia

El sector tecnológico ha crecido exponencialmente en Venezuela durante los últimos años, impulsado por la globalización y el trabajo remoto. Los ingenieros de software se encuentran entre los profesionales mejor pagados, gracias a la posibilidad de trabajar para empresas internacionales desde cualquier parte del país.

En promedio, un ingeniero de software venezolano puede ganar entre 1.000 y 3.500 dólares mensuales, dependiendo de su experiencia, dominio del inglés y tipo de empresa contratante. Quienes trabajan como freelancers o programadores full-stack para compañías extranjeras pueden incluso superar los 4.000 dólares mensuales, una cifra muy superior al salario promedio nacional.

Lea también: Arqueólogos encontraron lugar donde Jesús habría hecho este milagro famoso descrito en la Biblia

Además, el crecimiento de startups tecnológicas y la demanda de desarrolladores en áreas como inteligencia artificial y ciberseguridad han reforzado el atractivo de esta carrera en el país.

Ingeniería Electrónica: innovación con alta demanda industrial

La Ingeniería Electrónica se mantiene como una de las profesiones más valoradas del sector industrial venezolano. Los profesionales con experiencia en automatización, mantenimiento de sistemas eléctricos o telecomunicaciones pueden alcanzar ingresos entre 800 y 2.500 dólares mensuales.

Aunque la infraestructura industrial del país ha sufrido altibajos, el conocimiento técnico en esta área sigue siendo muy demandado, especialmente por empresas privadas que ofrecen remuneraciones en divisas o beneficios adicionales.