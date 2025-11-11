Venezuela anuncia despliegue masivo de tropas, tras la llegada del portaaviones estadounidense

AME9585. CARACAS (VENEZUELA), 14/09/2025.- Captura de video cedido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). Padrino López denunció que Estados Unidos realiza vuelos de "inteligencia" contra el país suramericano, en un contexto en el que aseguró que Washington quiere justificar un "plan de amenaza militar y de intervención" para "desplazar al presidente Nicolás Maduro". EFE/ Venezolana de Televisión (VTV) /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / VENEZOLANA DE TELEVISIÓN (VTV)

El ministro de Defensa y general en jefe de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció el despliegue masivo de tropas, equipos y sistemas operativos en todo el territorio nacional, en respuesta al ingreso del portaaviones estadounidense USS Gerald Ford, catalogado como el más grande del mundo.

“Esta nueva dimensión de la Puesta en Completo Apresto Operacional, comporta el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas; Unidades Militares; Milicia Bolivariana”, detalla el documento emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

El alto mando militar aseguró que, se encuentra bajo amenaza por el país norteamericano y que por esa razón, Venezuela se defenderá.

“La región de paz que nos hemos declarado como latinoamericanos y caribeños, tiene un rechazo unánime. Nostros estamos haciendo lo que nos corresponde. Lo que ellos quieran hacer allá, es un problema de ellos. Nosotros estamos obligados es a defender a Venezuela”, detalló Vladimir Padrino López.

Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro advirtió que, la región maribe está bajo amenazas por los operativos de Estados Unidos.