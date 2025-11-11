Venezuela anuncia despliegue masivo de tropas, tras la llegada del portaaviones estadounidense
El ministro de Defensa y general en jefe de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que, “la paz en la región caribeña, se encuentra bajo amenaza ante las maniobras de Estados Unidos”.
El ministro de Defensa y general en jefe de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció el despliegue masivo de tropas, equipos y sistemas operativos en todo el territorio nacional, en respuesta al ingreso del portaaviones estadounidense USS Gerald Ford, catalogado como el más grande del mundo.
“Esta nueva dimensión de la Puesta en Completo Apresto Operacional, comporta el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas; Unidades Militares; Milicia Bolivariana”, detalla el documento emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
El alto mando militar aseguró que, se encuentra bajo amenaza por el país norteamericano y que por esa razón, Venezuela se defenderá.
“La región de paz que nos hemos declarado como latinoamericanos y caribeños, tiene un rechazo unánime. Nostros estamos haciendo lo que nos corresponde. Lo que ellos quieran hacer allá, es un problema de ellos. Nosotros estamos obligados es a defender a Venezuela”, detalló Vladimir Padrino López.
Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro advirtió que, la región maribe está bajo amenazas por los operativos de Estados Unidos.