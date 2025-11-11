Internacional

Despliegue de EE.UU. en el Caribe: el portaaviones más grande del mundo ya se encuentra en la región

El USS Gerald Ford, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas, legó a la región con más de 4000 marines y decenas de aeronaves tácticas a bordo.

The world&#039;s largest aircraft carrier, USS Gerald R. Ford (CVN 78), transits the Strait of Gibraltar, Nov. 4, 2025. Gerald R. Ford, a first-in-class aircraft carrier and deployed flagship of Carrier Strike Group 12, is on a scheduled deployment in the U.S. 6th Fleet area of operations to support the warfighting effectiveness, lethality and readiness of U.S. Naval Forces Europe-Africa, and defend U.S., Allied and partner interests in the region. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Triniti Lersch)

The world's largest aircraft carrier, USS Gerald R. Ford (CVN 78), transits the Strait of Gibraltar, Nov. 4, 2025. Gerald R. Ford, a first-in-class aircraft carrier and deployed flagship of Carrier Strike Group 12, is on a scheduled deployment in the U.S. 6th Fleet area of operations to support the warfighting effectiveness, lethality and readiness of U.S. Naval Forces Europe-Africa, and defend U.S., Allied and partner interests in the region. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Triniti Lersch) / Petty Officer 2nd Class Triniti

La Armada de EE.UU. informó que el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, ya se encuentra en zona de responsabilidad del Comando Sur, que abarca América Latina y el Caribe.

El USS Gerald Ford, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas, llegó a la región con más de 4000 marines y decenas de aeronaves tácticas a bordo.

Le puede interesar: ONU advierte de “ejecuciones extrajudiciales” en ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

El portavoz del Pentágono Sean Parnell aseguró en un comunicado que “estas fuerzas mejorarán y ampliarán las capacidades existentes para interrumpir el narcotráfico y debilitar y desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales”.

“Reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”, afirmó Parnell.

Los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico por parte de estados unidos ya han dejado 76 personas muertas.

Lea también: Senado de EE.UU. no frena ataques de Trump a Venezuela: se hunde resolución que le impediría atacar

Estados Unidos aún no ha presentado pruebas de que las embarcaciones se utilizaran para el tráfico de drogas o supusieran una amenaza para el país.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad