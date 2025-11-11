Despliegue de EE.UU. en el Caribe: el portaaviones más grande del mundo ya se encuentra en la región

La Armada de EE.UU. informó que el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, ya se encuentra en zona de responsabilidad del Comando Sur, que abarca América Latina y el Caribe.

El USS Gerald Ford, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas, llegó a la región con más de 4000 marines y decenas de aeronaves tácticas a bordo.

El portavoz del Pentágono Sean Parnell aseguró en un comunicado que “estas fuerzas mejorarán y ampliarán las capacidades existentes para interrumpir el narcotráfico y debilitar y desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales”.

“Reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”, afirmó Parnell.

Los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico por parte de estados unidos ya han dejado 76 personas muertas.

Estados Unidos aún no ha presentado pruebas de que las embarcaciones se utilizaran para el tráfico de drogas o supusieran una amenaza para el país.