Colombia y Estados Unidos seguirán compartiendo información de inteligencia

AME9534. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 20/05/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia del mandatario colombiano, Gustavo Petro (d), y el ministro del Interior, Armando Benedetti (i), durante un encuentro con simpatizantes este martes, en Barranquilla (Colombia). Petro dijo que la discusión sobre la convocatoria a una consulta popular para destrabar sus reformas se dará en "la lucha popular" y aseguró que apoyará una huelga indefinida si así lo decide el pueblo y que, si lo destituyen por ello, "estallará la revolución" en el país. EFE/ Presidencia De Colombia / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Presidencia de Colombia ( EFE )

Mucha confusión ha generado los mensajes del presidente Gustavo Petro sobre la suspensión provisional de las comunicaciones entre agencias estadounidenses y las colombianas.

Mientras en el más reciente mensaje, el Jefe de Estado aclara que toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin violar los derechos humanos y que generará capturas con protección de la vida, sin arriesgarlas, será usada por la comunidad de inteligencia coordinadas con Colombia; el ministro del interior confirma que las agencias de control americanas FBI, DEA y HSI no van a dejar de trabajar en Colombia y seguirán emitiendo información de inteligencia a la par de la DIPOL, DIJÍN y el CTI.

De esta manera, fuentes le confirman a Caracol Radio que la información de inteligencia se va a seguir compartiendo.

“Seguiremos trabajando como lo ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos”, puntualizó el ministro Benedetti.

La instrucción es seguir trabajando en conjunto en la lucha contra el narcotráfico, pero priorizando el derecho internacional.

¿Qué dijo el presidente?

Luego de la publicación en la que anunció la suspensión provisional de la información de inteligencia con las agencias Estados Unidos, y la confusión que generó ante las posibles complicaciones que esto generaría para el país; el presidente Petro aclaró que: “Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generara capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinadas por nuestro apoyo, sin menos cabo tampoco de ninguna agencia, incluidas las norteamericanas”.