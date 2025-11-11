Parlamento venezolano aprobó ley para defenderse ante el despliegue militar de EE.UU en el Caribe

En Caracas, la Asamblea Nacional (AN), respaldó una ley que busca preparar una respuesta ante la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que la norma fortalece la coordinación entre el pueblo y la Fuerza Armada, puesto que, el gobierno de Nicolás Maduro, considera el operativo estadounidense una amenaza y un intento para sacarlo del poder.

“Estamos aprobando una ley fundamental que conforme una nueva forma de atender el despliegue, el acatamiento de las órdenes, el desplazamiento de las tropas y, sobre todo, la conjunción entre pueblo y Fuerza Armada”, dijo el presidente de la AN.

Por su parte, Washington, en reiteradas ocasiones, asegura que su objetivo es combatir el narcotráfico.

Según lo informado, la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, que entrará en vigor una vez sea publicada en la Gaceta Oficial, establece , entre otras disposiciones, la recopilación de información por parte de los comités de trabajo de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI).

El propósito de esta tarea es analizar patrones, tendencias y posibles riesgos con el fin de evaluar la gravedad y el impacto de las amenazas que puedan afectar la seguridad nacional.

Recordemos que, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, cerca de Venezuela, que comenzó en agosto bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que, según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, actualmente, se considera el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico.