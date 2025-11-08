Expectativa en Cúcuta después que 600 mil venezolanos en EE.UU. se quedarán sin protección temporal

Banderas de Estados Unidos y Venezuela, imagen de referencia - Getty Images / themotioncloud

Cúcuta

Lo que indican los analistas de frontera es que existe la posibilidad de que centenares de venezolanos, que residen en los Estados Unidos, tomen la decisión de una deportación voluntaria, con tal de no enfrentarse a la justicia de ese país, siendo Cúcuta el puente que los conecte con Venezuela.

Sin embargo, recuerdan que muchos ciudadanos venezolanos salieron de su país con la documentación vencida y esto podría representar un serio problema migratorio para el departamento Norte de Santander.

“El que lo quiera hacer voluntariamente, de esas personas que no tienen documento al día, no lo van a poder hacer vía aérea a Venezuela. Tampoco hay aerolíneas en estos momentos que viajen de manera directa entre Caracas y cualquier ciudad de los Estados Unidos. Esto va a ser que usen a Colombia como tránsito" indicó William Gómez, analista de temas fronterizos.

Agregó que “esto quiere decir que de esos 600.000 en los próximos meses o días, vamos a ver una llegada masiva vía aérea hacia la ciudad de Cúcuta de esos venezolanos".

Resaltó además la incertidumbre que hay en el vecino país, frente a una posible intervención del gobierno de los Estados Unidos.