“La gente gritaba porque el río se llevaba las casas y a algunos vecinos”: habitante de Chinchiná

Manizales

Se trata de Alexander Montes, quien tenía 7 años el 13 de noviembre de 1985, pese a que tiene pocos recuerdos, cuenta que esa noche se encontraba en su hogar con sus papás y su hermana, en Chinchiná (Caldas), pero después de las 10 de la noche, el grito de sus vecinos y el fuerte sonido del río, alertó a su familia, por lo que decidieron salir a la carretera, para estar a salvos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

“Escuchamos un estruendo, como un dragón, llovía mucho y hacía mucho calor, mucha humedad; vivíamos en la urbanización El Río con mi mamá, mi papá, mi hermana, dos gatos y un perro. Las autoridades no nos avisaron, salimos corriendo porque los vecinos salieron de las casas, pero los animalitos murieron. Recuerdo que la gente gritaba lamentando que la gente era arrastrada por el río”.

Le puede interesar: ¿Quiénes son los tres caldenses representarán al país en los Juegos Sordolímpicos en Tokio, Japón?

La noche la pasaron a la intemperie bajo la lluvia, a las 6 de la mañana bajaron las volquetas del municipio al área afectada a recoger el material en mal estado, después de esa noche, a Alexander y su familia, las reubicaron en la escuela María Inmaculada, pero unos días más tarde salieron a buscar posada.

Le puede interesar: “Llevaba tres meses como bombero y me tocó la erupción del nevado del Ruiz”: James Bedoya

En total, 50 familias de la urbanización fueron reubicadas en el barrio 13 de noviembre en honor a la fecha en la que murieron un poco más de 3.000 personas en el Centro - Sur de Caldas.