¿Quiénes son los tres caldenses representarán al país en los Juegos Sordolímpicos en Tokio, Japón?

Manizales

Daiaan Zea, Marty Monar y Kevin Ayala son los paratenistas de mesa caldenses que disputarán estas justas vistiendo el tricolor nacional en Tokio, donde enfrentarán a unas 30 delegaciones. Sandra Milena Henao, entrenadora departamental de deporte sordolímpico, describe con orgullo el logro de que sus dirigidos representen a Colombia en una cita olímpica.

Le puede interesar: Juez de La Dorada ordena suspender el proceso de construcción de un horno crematorio en el municipio

“La competencia va del 18 al 25 de noviembre donde alrededor de 82 países participarán, los nuestros se enfrentarán a unos 20 a 30 países con representantes tenismesistas sordos, siendo los europeos y asiáticos los más difíciles rivales como en el tenis de mesa convencional. Es un sueño integrar el equipo de la Selección Colombia”.

Le puede interesar: “Cuando bajé a Chinchiná ya había un boquete gigante después de la erupción del Ruiz” periodista

La entrenadora agradece el apoyo del Ministerio del Deporte y de la federación de sordos por impulsar y creer en los paradeportistas, entonces siente orgullo de tener la bandera de Caldas presente en las justas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

En los juegos sordolímpicos disputados en el 2017 en Turquía fue la anterior participación de la delegación colombiana y, en esta ocasión, el conjunto nacional de tenimesistas se conforma de ocho deportistas, cinco bogotanos y tres caldenses.

Daiaan, Marty y Kevin ya se encuentran en tierras niponas antes de iniciar la competencia por una invitación de la Embajada de Japón a un proceso de intercambio cultural.