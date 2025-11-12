“Llevaba tres meses como bombero y me tocó la erupción del nevado del Ruiz”: James Bedoya

Manizales

Caracol Radio conoció la historia de James Bedoya, un teniente del Cuerpo Oficial de Bomberos que participó en el rescate de las personas que sobrevivieron o murieron en la avalancha del nevado del Ruiz hace 40 años. Comentó que participó en el rescate de unas personas que quedaron atrapadas en un vehículo en la vía Manizales- Chinchiná

Seguimos recordando la historia de los protagonistas de esta emergencia que sepultó a Armero, pero también afectó a Caldas. El teniente James llevaba tres meses como bomberos del cuerpo oficial de Bomberos de Manizales y le tocó vivir de primera mano esta tragedia. Comentó que vio centenares de personas fallecidas en la vía Manizales- Chinchiná y que logró colaborar en varios rescates icónicos.

El oficial dice que en más de 40 años de carrera este sin dudas ha sido el momento más angustiante y crítico, sobre todo porque las ayudas para rescatar personas eran mínimas.

“ A las 11:30 de la noche atendieron un llamado en la comunidad sobre el sector de la Violeta, ya que allí el río Chinchiná se había salido hacia la vía en el crecimiento que sucedió con la avalancha que bajaba en ese momento. No pudimos llegar hasta el sector de la Violeta para avanzar hacia Cenicafé , no se pudo hacer nada por lo tarde”, dijo James

El teniente James comentó que hay noches que no puede dormir aun recordando el horror de la tragedia que afectó a los departamentos de Tolima y Caldas

“Ya al otro día pudimos ver que la altura la avalancha pudo haber alcanzado unos 9 m desde la vía hacia la parte alta. Completamente una destrucción, no había puente. Se logró rescatar unas personas que al parecer pasaban en un vehículo por este sector, pero la mayoría de cosas que vimos fue una destrucción total”, dijo el rescatista