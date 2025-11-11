“La tragedia de Armero fue advertida por los geólogos más importantes de la época”: Experto

Manizales

El profesor de la Universidad Nacional, Gonzalo Duque, confirmó que 15 días antes de la tragedia de Armero Ingeominas tenía un mapa de riesgo sobre la erupción del volcán Nevado del Ruiz, pero no fue publicado a tiempo. Duque comentó que Colombia no tenía una institucionalidad fuerte para atender este tipo de emergencias

Gonzalo Duque, profesor universitario experto en temas de geología comentó que a 15 días de la tragedia INGEOMINAS, tenía un plan de emergencia sobre una posible erupción del volcán nevado del Ruiz, explicó que no se publicó porque se iba a lanzar en un evento

“Ingenominas tenía el mapa de riesgos ya terminado, elaborado por la Universidad de Caldas y no se le ocurrió ir a preparar a la gente con eso, sino esperar una fecha para presentarlo en televisión. Entonces, esos 15 días hubieran sido también vitales , incluso tiempo antes de que se entregara el mapa ya había claridad de que estaba en riesgo muy grande de la desaparición de Armero”; dijo Duque

Duque explicó que para la época la institucionalidad en materia de atención de emergencias no era tan fuerte. Duque también hizo un recuento de las erupciones originadas por ese volcán

“Bueno, resulta que ya existía un documento escrito por el padre Jesús Emilio Ramírez de Encarnación, el geofísico más notable que ha tenido Colombia y que implementó el servicio sismológico de la Universidad de los Andes, donde narra los hechos históricos ocurridos con desastres volcánicos asociados al Ruiz donde más tarde se fundará Armero y se había advertido de el riesgo de erupción del volcán”, comentó el profesor

La avalancha del Ruiz originó una creciente de 14 a 17 metros en el río Chinchiná según informó el profesor