40 años de la erupción del Volcán Nevado del Ruiz: el primer testimonio que confirmó la emergencia

Manizales

El llamado constante de un operador de Radio a Manizales fue la primera alerta que se registró frente a la erupción del Volcán Nevado del Ruiz ese 13 de noviembre de 1985.

Se trata de quien en ese entonces era el transmisorista de la emisora Todelar y quien estaba ubicado en el Cerro Gualí a escasos kilómetros del cráter del bolcán, él fue testigo directo de los primeros momentos de la erupción y relató cómo vivió aquella noche que cambió la historia del país.

Le puede interesar: 40 años de la tragedia: en el 2025 se estrena una ley que honra la memoria de las víctimas

Días antes se estaba registrando la caída de ceniza

Hace 40 años, un día como hoy (11 de noviembre de 1985), el Volcán Nevado del Ruiz comenzaba a mostrar señales de su furia. La fuerte caída de ceniza anunciaba la inminencia de una tragedia y de su erupción que en cuestión de horas arrasaría con Armero, en Tolima, y afectaría gravemente a los municipios caldenses de Villamaría y Chinchiná.

En Caracol Radio hablamos con Carlos Arturo Osorio, quien en 1985 se desempeñaba como transmisorista, su relato revive con detalle los momentos iniciales de la catástrofe y la desolación que siguió tras la trágica noche del desastre.

“En los días previos el volcán emitía ceniza constantemente, ya estaba avisando su actividad. Esa noche, hacia las 9:15, estaba solo en mi caseta cuando sentí algo caer sobre la puerta. Pensé que era un soldado apoyado en la garita, pero al salir no vi nada. Luego escuché cómo caían piedras, piroclastos (…) entendí que era el Nevado del Ruiz. Me eché la bendición y pensé: hasta aquí llegué yo”, relató.

Le puede interesar: Cuarenta años después de la tragedia de Armero se siguen conociendo historias

La magnitud de la emergencia tras una noche oscura de noviembre

Desde su ubicación en el Cerro Gualí donde están las antenas de las empresas de telefonía que comunican al centro del país y donde está una base militar del Ejército en Caldas, frente al cañón que separa el cerro del volcán, alcanzó a observar la magnitud de la tragedia desde ese punto en el Parque Nacional Natural de los Nevados en tierras caldenses.

“Los soldados me dijeron que vieron un fogonazo. Al día siguiente, cuando se despejó el cielo, se veía la devastación total, las fincas desaparecidas, el ganado, las casas, todo cubierto. Era un paisaje desolador, como si el terreno se hubiera convertido en pavimento”, dijo con un tono de tristeza.

Este operador de radio, fue una de las primeras personas en comunicarse con la Radio en Manizales para confirmar lo que estaba ocurriendo.

“Intenté comunicarme por radioteléfono, pero no obtuve respuesta. Luego me llamó Mariela Márquez (periodista que estuvo vinculada a Caracol Radio), en su momento era una periodista de Todelar, y me preguntó qué estaba pasando. Le dije que el Nevado estaba haciendo erupción. Ella me pidió autorización para dar la noticia, y así se confirmó la emergencia a nivel nacional”, destacó.

Los días posteriores a la emergencia

“Se sentía un olor fuerte a azufre, la neblina era baja y seguían cayendo cenizas. Después de la gran erupción hubo otras dos o tres emisiones más pequeñas, pero igualmente fuertes”, narró a Caracol Radio.

El desastre natural ocurrido el 13 de noviembre de 1985 cobró la vida de más de 25 mil personas, siendo una de las tragedias naturales más dolorosas en la historia de del país, en Villamaría y Chinchiná, en el departamento de Caldas, cerca de 3 mil personas fallecieron.