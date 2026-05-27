Hay demoras en la entrega del nuevo pasaporte en el departamento de Caldas

Manizales

El nuevo pasaporte expedido por la Imprenta Nacional está siendo entregado a los usuarios entre 3 a 4 días a raíz de demoras del operador logístico, explica Diana Clemencia García Marín, jefe de pasaportes en Caldas. Manifiesta que antes del nuevo modelo, la entrega de dicho documento se realizaba en pocas horas.

“Hemos tenido un poco de dificultades al momento de entregar los pasaportes, el tiempo es entre 3 a 4 días, anteriormente era de un día para otro, pero es por el cambio de operador logístico, ya que ahora es la empresa de mensajería 4-72. Esperamos analizar durante este mes las variables que contemplamos de dicho lapso para no generar mayores afectaciones”.

Agrega que la información registrada en los pasaportes es correcta, manifiesta que la demora ocurre mientras se hace la transición y operatividad entre la oficina principal en Bogotá a los aeropuertos. “Les recordamos que a la ciudadanía que no es competencia directa nuestra, nos encargamos de formalizar, firmar el pasaporte y entregarlo. Diariamente, atendemos y formalizamos alrededor de 300 pasaportes, aunque hay semanas en que entregamos 1.000”.

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Los usuarios que acudieron a reclamar la nueva documentación, expresan que no hubo mayores inconvenientes en el trámite.

Juan Felipe, es un joven que reclamó su nuevo pasaporte y esto expresó: “todo salió superbien, teníamos una dificultad porque no aparecía el registro, pero solamente con el certificado adicional, me dieron el pasaporte y ya. Vine a renovarlo porque viajaré a fin de año con mi familia”. Entre tanto, Rubén, estuvo en la Gobernación de Caldas para reclamar su nueva documentación y aseguró que espera que todo salga bien con este en las terminales aéreas; “vine a cambiarlo porque se dañó el que tenía, necesito viajar a Europa, así que tengo altas expectativas”.

Se espera que para el próximo mes, el tiempo para la entrega del nuevo pasaporte no demore más de 24 horas.