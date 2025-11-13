El Clan del Golfo amenazó al rector de un colegio en Ituango y tuvo que desplazarse

Ituango- Antioquia

Caracol Radio conoció que en las últimas horas el rector de la Institución Educativa Jesús María Valle Jaramillo del corregimiento de La Granja de Ituango se desplazó por temor a ser víctima de algún hecho violento en su contra o la de su familia por parte de grupos ilegales. Allí es rector de al menos 19 sedes educativas.

Este medio de comunicación recibió información, la cual indica que el directivo Raúl Eduardo Mendoza Zapata recibió varios mensajes intimidantes en su celular, al parecer del grupo ilegal Clan del Golfo que delinque en el corregimiento de La Granja.

Presuntamente, los mensajes indicaban que era declarado persona no grata y que le recomendaban que no regresara al centro poblado, por lo que decidió la tarde de este miércoles abandonar el municipio ubicado en el norte de Antioquia.

Fuentes de la zona le han contado a Caracol Radio que el directivo era muy insistente en evitar el reclutamiento forzado de los menores y otras situaciones que los afectan, pero fue un hecho puntual el que marcó su salida del territorio.

La placa del perdón por la masacre en la Granja fue el punto detonante.

Fuentes consultadas que solicitaron omitir sus datos por seguridad le relataron a este medio de comunicación que la semana pasada, por iniciativa del señor rector y el párroco del caserío, instalaron en el parque la placa en la que el Estado pedía perdón por la masacre perpetrada por los paramilitares en el año 1996. La misma había sido llevada en el 2022 al corregimiento, pero nunca se fijó y desde ese tiempo estuvo guardada.

Esta acción, que para los civiles era un homenaje para las víctimas y sus familias, parece que molestó al grupo ilegal Clan del Golfo, que de inmediato reunió a la comunidad y ordenó que esa placa tenía que ser desmontada de inmediato. En ese momento ni el sacerdote ni el rector Raúl Eduardo Mendoza Zapata, hoy desplazado por amenazas, fueron intimidados de manera directa, solo la orden era desmontar la placa.

Pero la situación se tornó más peligrosa desde el martes, ya que comenzó a recibir los mensajes justo antes de regresar a La Granja, movimiento que pretendía hacer este miércoles, pero ante las amenazas prefirió abandonar el pueblo.

Placa conmorativa a las víctimas de la masacre de La Granja en Ituango- foto cortesía Ampliar

La placa conmemorativa

Recordemos que esa placa se creó en memoria de las víctimas de la masacre de cuatro campesinos: María Graciela Arboleda Rodríguez, William de Jesús Villa, Héctor Hernán Correa García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias. Además, se ordenó su instalación en el corregimiento de La Granja en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este hecho violento perpetrado por un grupo paramilitar, el gobierno fue responsable por acción u omisión, según dicha sentencia.

“Esta placa conmemora a las víctimas, personas inocentes y trabajadoras, que fueron señaladas injustamente. Nada podrá reemplazarlos, ni reparar el dolor que sus familiares han sentido. Anhelamos que esta placa contribuya en el camino hacia la justicia y permita que los colombianos y las colombianas conozcan estos hechos, con la esperanza de que nunca vuelvan a suceder”, dice una parte del mensaje.