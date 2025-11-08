¡Confirmado! Se entregó en Yarumal el hombre que agredió al perrito en Antioquia

Antioquia

Caracol Radio ha conocido de fuentes informadas que en las últimas horas se entregó a las autoridades Fernando Alonso Oviedo Sánchez, quien quedó grabado en un video agrediendo a un perro.

El hombre llegó a la estación de policía de Yarumal, Norte de Antioquia, donde se puso a disposición de las autoridades competentes que están realizando las acciones judiciales para determinar qué ocurrirá con él.

También se ha conocido que el hombre acusado del delito de maltrato animal se presentó con un canino, el cual, según él, sería el perrito agredido. La policía Antioquia lo revisó y no tiene lesiones visibles, por lo que se trata de establecer si se trata del mismo perro o no. Por lo pronto, será llevado a un lugar especializado para que sea analizado y verificar si tiene alguna lesión.

El señalado agresor informó a las autoridades que este hecho de maltrato animal ocurrió el pasado lunes. Por ahora, esa declaración completa está siendo recibida por la Fiscalía, entidad que determinará el paso a seguir.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen detalles de este caso que generó indignación en el país por el nivel de violencia contra el perrito; incluso se había ofrecido una r ecompensa de hasta 50 millones para quien informara sobre su ubicación y permitiera la captura.

En desarrollo…

#Atención I Caracol Radio conoció que se entregó en Yarunal Fernando Alonso Oviedo Sánchez, quien le propinó una brutal agresión a un perrito. El hombre llegó con un canino que, según él, sería el que recibió los golpes. Se trata de establecer si se trata del mismo. pic.twitter.com/Su5RHFUXOI — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) November 8, 2025