Quedó en libertad Fernando Oviedo, hombre que golpeó fuertemente a un perro tras entregarse en Antioquia

Antioquia

Aunque Fernando Alonso Oviedo Sánchez, el hombre que fue grabado mientras agredía brutalmente a un perro por robarse un pedazo de carne, se entregó en los últimos días en la estación de Policía de Yarumal en el Norte de Antioquia, actualmente se encuentra en libertad.

Los hechos ocurrieron en zona rural del municipio de Montecristo, departamento de Bolívar, lo que impidió que la Fiscalía de Antioquia mantuviera su detención.

El jefe de Carabineros de la Policía Antioquia, el Mayor Andrés Ramírez, explicó que el proceso legal continuará en los próximos días bajo la jurisdicción de Bolívar.

“La persona nunca tuvo una orden de captura, porque todo se origina a través de las redes sociales. Después se realizan los cotejos con el interrogatorio para evidenciar modo, tiempo, lugar y hechos, y poder imputarle los delitos correspondientes”, señaló el oficial.

Estado de salud del perrito

Durante su entrega, Oviedo Sánchez llevó consigo a un perro que fue trasladado a la Universidad Remington, donde un equipo de especialistas asumió su custodia y realizó una auditoría forense veterinaria. Tras los exámenes, el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, Julio César Aguirre, confirmó una compatibilidad del 100% entre el perro entregado y el que aparece en el video, disipando así las dudas sobre su identidad.

A pesar de las graves lesiones, el animal sobrevivió. El informe veterinario reveló pérdida de la función motora en una oreja, hemorragia en el ojo izquierdo y múltiples hematomas en el costado y las extremidades izquierdas, coincidentes con los golpes observados en la grabación.

“El animal no está bien hoy. Tiene un daño neurocognoscitivo que puede ser severo. En ocho días se realizará una nueva valoración para determinar las secuelas permanentes. Se confirman múltiples politraumas, algunos de ellos potencialmente mortales”, detalló el decano.

Actualmente, el perro permanece bajo una incapacidad medicolegal de quince días, estable, pero con afectaciones postraumáticas, en observación constante por parte de la clínica veterinaria universitaria.

Se mantiene la recompensa de 50 millones

La Gobernación de Antioquia mantiene la recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de Oviedo Sánchez, pese a que no existe una orden de captura vigente en su contra, como una forma de presionar a la Fiscalía para que se le imponga una medida de aseguramiento.

Basados en la Ley Ángel, el hombre podría enfrentar entre 20 y 42 meses de prisión por el delito de maltrato animal.

Una vez la Fiscalía determine el cierre de la custodia legal, el perro será puesto en adopción.