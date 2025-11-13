Entregaron la Avenida El Rincón en Bogotá, después de 5 años de atrasos

Después de casi 5 años, este jueves 13 de noviembre por fin se entregó todo el proyecto de la Avenida El Rincón que va desde la avenida Boyacá con calle 127 hasta la Carrera 91, en el norte de Bogotá.

Este corredor, que hace parte de las obras de valorización cobradas en 2013, sufrió varios retrasos por problemas de deslizamientos de tierra, de tuberías y de adquisición de predios.

“Aún cuando llegamos que faltaba más o menos 35% de la obra pudimos avanzar en resolver los problemas ahí con diferentes actores del Distrito” aseguró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

¿A cuántas personas beneficiará?

Esta obra beneficia a más de 1 millón 200 mil personas de la localidad de Suba que mejorarán su calidad de vida ahorrándose aproximadamente 30 minutos de viaje.

A mediados de noviembre se habilitarán nuevas rutas de Transmilenio: CA164 Suba Tibuyames-Porciuncula que irá desde la calle 139 con carrera 91 hasta la calle 127 con carrera 15. Y la ruta CB165 Sub Rincón- Unicentro que pasa por la carrera 91, la calle 127 y la carrera 15.

Aunque el proyecto, que tuvo una inversión de más de 327 mil millones de pesos, fue entregado en su totalidad, el alcalde Galán notó que hacía falta un puente peatonal.

“Ya estamos en factibilidad. Esperamos que ese proyecto se firme en el 2026 y arranque la obra o a finales del 26 principios del 27”, indicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano.

El funcionario destacó que este espacio cuenta con un gimnasio y también tiene columnas con jardines verdes.

Además, los conductores podrán ver un mural de osos de anteojos y colibrís que se realizó con un colectivo de la ciudad para enaltecer el ecosistema de los cerros orientales.