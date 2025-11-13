¿Cuántas estaciones tendrá la troncal Avenida 68 de Transmilenio?: pasará por 10 localidades
La nueva troncal de Transmilenio tendrá un recorrido de 17 kilómetros y busca conectar con el Metro de Bogotá. Conozca de qué se trata.
A lo largo de su historia, Transmilenio se ha extendido con la implementación de diferentes troncales que circulan por carriles exclusivos para que los buses articulados y biarticulados no interfieran con el paso de los vehículos particulares. Esto se debe a que estas vías cuentan con el ancho suficiente para tal fin.
Una de ellas es la Avenida 68, la cual está en fase de construcción para convertirse en la nueva troncal del sistema. Esta busca beneficiar a miles de usuarios en el occidente de Bogotá para que puedan llegar más rápido a sus destinos. Además, pasará por puntos importantes como el Parque Simón Bolívar.
¿En qué van las obras de la troncal Avenida 68?
La primera entrega que se realizó con respecto a la troncal de la Avenida 68 es la inauguración del puente curvo ubicado en la intersección de la Calle 26, lo que además permitió la apertura de una nueva ruta dual de Transmilenio: la MP85, cuyo recorrido comienza desde la estación Museo Nacional.
Esto corresponde a uno de los nueve grupos de obra que hacen parte de la nueva troncal del sistema. Los demás se irán entregando de forma continua en los próximos dos años para garantizar que su inauguración tenga lugar en el 2027.
Ahora bien, se espera que este nuevo servicio de Transmilenio tenga un recorrido de algo más de 17 kilómetros. Asimismo, busca pasar por diez localidades ubicadas en el occidente de Bogotá. Estas son:
- Tunjuelito
- Puente Aranda
- Kennedy
- Fontibón
- Teusaquillo
- Engativá
- Barrios Unidos
- Suba
- Usaquén
- Chapinero
Es importante mencionar que la nueva troncal no solamente pasará por la Avenida 68, comenzando desde el sector de Venecia, sino que también transitará por la Calle 100 para finalizar en la intersección ubicada sobre la Carrera Séptima, en la localidad de Chapinero.
¿Cuántas estaciones de Transmilenio habrá sobre la Avenida 68?
La troncal de la Avenida 68 contará con un total de 20 estaciones a lo largo de su recorrido. Estas se encontrarán ubicadas en los siguientes puntos viales de sur a norte:
- Calle 42 Sur
- Calle 40 Sur
- Avenida Primero de Mayo
- Calle 18 Sur
- Calle 8 Sur
- Américas (conexión con la Troncal Américas)
- Calle 11 (esta llevará el nombre del Colegio Nicolás Esguerra)
- Calle 13
- Calle 19
- Avenida La Esperanza
- Calle 53
- Parque Simón Bolívar
- Calle 66
- Calle 72
- Calle 80
- Calle 98 (Floresta)
- Avenida Suba (conexión con la Troncal Suba)
- Carrera 53
- Avenida 19
- Carrera 11
En su camino, este nuevo servicio atravesará otras vías importantes en Bogotá como lo son la Autopista Sur, la Avenida de las Américas, la Calle 26, la Calle 80 y la Avenida Suba, los cuales también funcionan como troncales de Transmilenio.
Según explicó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la nueva troncal de la Avenida 68 busca convertirse en una línea alimentadora del Metro de Bogotá con el objetivo de buscar una movilidad fluida entre los usuarios del sistema en el occidente de Bogotá. Asimismo, esta obra contempla las siguientes características:
- Tres puentes vehiculares
- Dos pasos deprimidos
- Ciclorutas y espacio público renovado.