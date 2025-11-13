¿Cuántas estaciones tendrá la troncal Avenida 68 de Transmilenio?: pasará por 10 localidades

A lo largo de su historia, Transmilenio se ha extendido con la implementación de diferentes troncales que circulan por carriles exclusivos para que los buses articulados y biarticulados no interfieran con el paso de los vehículos particulares. Esto se debe a que estas vías cuentan con el ancho suficiente para tal fin.

Una de ellas es la Avenida 68, la cual está en fase de construcción para convertirse en la nueva troncal del sistema. Esta busca beneficiar a miles de usuarios en el occidente de Bogotá para que puedan llegar más rápido a sus destinos. Además, pasará por puntos importantes como el Parque Simón Bolívar.

¿En qué van las obras de la troncal Avenida 68?

La primera entrega que se realizó con respecto a la troncal de la Avenida 68 es la inauguración del puente curvo ubicado en la intersección de la Calle 26, lo que además permitió la apertura de una nueva ruta dual de Transmilenio: la MP85, cuyo recorrido comienza desde la estación Museo Nacional.

Esto corresponde a uno de los nueve grupos de obra que hacen parte de la nueva troncal del sistema. Los demás se irán entregando de forma continua en los próximos dos años para garantizar que su inauguración tenga lugar en el 2027.

Ahora bien, se espera que este nuevo servicio de Transmilenio tenga un recorrido de algo más de 17 kilómetros. Asimismo, busca pasar por diez localidades ubicadas en el occidente de Bogotá. Estas son:

Tunjuelito

Puente Aranda

Kennedy

Fontibón

Teusaquillo

Engativá

Barrios Unidos

Suba

Usaquén

Chapinero

Es importante mencionar que la nueva troncal no solamente pasará por la Avenida 68, comenzando desde el sector de Venecia, sino que también transitará por la Calle 100 para finalizar en la intersección ubicada sobre la Carrera Séptima, en la localidad de Chapinero.

¿Cuántas estaciones de Transmilenio habrá sobre la Avenida 68?

La troncal de la Avenida 68 contará con un total de 20 estaciones a lo largo de su recorrido. Estas se encontrarán ubicadas en los siguientes puntos viales de sur a norte:

Calle 42 Sur

Calle 40 Sur

Avenida Primero de Mayo

Calle 18 Sur

Calle 8 Sur

Américas (conexión con la Troncal Américas)

Calle 11 (esta llevará el nombre del Colegio Nicolás Esguerra)

Calle 13

Calle 19

Avenida La Esperanza

Calle 53

Parque Simón Bolívar

Calle 66

Calle 72

Calle 80

Calle 98 (Floresta)

Avenida Suba (conexión con la Troncal Suba)

Carrera 53

Avenida 19

Carrera 11

En su camino, este nuevo servicio atravesará otras vías importantes en Bogotá como lo son la Autopista Sur, la Avenida de las Américas, la Calle 26, la Calle 80 y la Avenida Suba, los cuales también funcionan como troncales de Transmilenio.

Según explicó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la nueva troncal de la Avenida 68 busca convertirse en una línea alimentadora del Metro de Bogotá con el objetivo de buscar una movilidad fluida entre los usuarios del sistema en el occidente de Bogotá. Asimismo, esta obra contempla las siguientes características: