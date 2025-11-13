Recapturaron a dos presos que se fugaron de una estación de Policía en Bogotá

En las últimas horas, la Policía de Bogotá logró nuevamente la captura de dos presos que se habían fugado de la estación de policía de Barrios Unidos el pasado 9 de noviembre.

Lea también: En Bogotá se fugaron 4 presos de la estación de Policía de Barrios Unidos

Los dos hombres, que tienen medida de aseguramiento por hurto agravado, fueron hallados en una vivienda en el barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.

“Estas dos personas están siendo dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fuga de presos. Hacemos la invitación a la comunidad en general y nos puedan suministrar alguna información para lograr la recaptura de las otras dos personas”, aseguró el Comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito, Ibrihan Cuero.

Todavía faltan por capturar otros dos presos que se fugaron ese domingo 9 de noviembre.

Ese día, los uniformados de la estación de policía fueron superados en número de presos quienes los atacaron para emprender la huida.

Le puede interesar: Continúa rifi rafe entre Alcaldía de Bogotá y Gobierno Nacional por multicampus de Kennedy

Aunque se presentaron disparos para evitar la fuga, 4 de esos se fugaron y ahora solo 2 continúan sin recapturar.

Es por eso que la Policía de Bogotá pide a la ciudadanía colaborar con cualquier información que pueda dar con el paradero de los dos delincuentes.