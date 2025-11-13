Capturado alias “Tatareto”, mano derecha de “Primo Gay” cabecilla del frente 36 de las Farc

En una operación conjunta entre el Batallón de Artillería de la Cuarta Brigada y la Policía Nacional, las autoridades capturaron en el corregimiento Travesías, de Briceño (Antioquia), a alias ‘Tatareto’, señalado como uno de los hombres de confianza y segundo cabecilla de alias ‘Primo Gay’, líder del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Según información de inteligencia militar, ‘Tatareto’ tendría una trayectoria delictiva de más de diez años y sería responsable de desplazamientos forzados, extorsiones y acciones violentas en municipios del norte antioqueño.

Junto a él fue detenido ‘El Gordo’, quien habría hecho parte de la organización ilegal durante al menos seis años. Y ambos estarían presuntamente involucrados con los recientes desplazamientos de Briceño.

“Durante la operación, las tropas lograron rescatar a un habitante de la región que habría sido secuestrado por el grupo ilegal. Gracias a la reacción oportuna y decidida de los soldados, el ciudadano fue liberado y puesto a salvo en su hogar” explicó el Brigadier general Carlos Eduardo Caycedo, Comandante de la Cuarta Brigada.

Las autoridades indicaron que los capturados estarían involucrados en amenazas y extorsiones a trabajadores del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, además de ser los presuntos responsables de instalar artefactos explosivos en vías rurales entre Travesías y El Hoyo, así como de participar en un atentado contra la infraestructura de Chorreritas, en San Andrés de Cuerquia.

En la ofensiva fueron incautadas un arma de fuego y varias municiones. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.