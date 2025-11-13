Federico Gutiérrez pide justicia en investigación contra Petro por el “tarimazo” en Medellín

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la investigación que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro por el denominado “tarimazo”, ocurrido el pasado 21 de junio durante el evento Paz Urbana en la capital antioqueña.

La Comisión abrió una indagación previa tras la denuncia presentada por el concejal de Medellín, Alejandro De Bedout, quien advirtió posibles conductas penalmente relevantes como participación indebida en política, uso de recursos públicos con fines proselitistas, convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente y presencia de personas privadas de la libertad y miembros de estructuras armadas ilegales en un evento oficial.

En ese contexto, Gutiérrez pidió que las autoridades actúen con firmeza y determinen responsabilidades, cuestionando además la cercanía que, según él, habría entre el Gobierno Nacional y grupos criminales.

“Muchas de esas personas que estaban en tarima hace unos años, cuando eran capturados por nosotros en la anterior administración, habían solicitados en extradición. El gobierno de los Estados Unidos también tiene ya esa información. Yo mismo se la envié al FBI, quién eran los funcionarios y quién eran los criminales que estaban en tarima. Yo espero que esto no se quede en la impunidad, se tienen que determinar todas las responsabilidades”, indicó el alcalde.

Detalles de la investigación

Mientras avanza la investigación, el triunvirato investigador de la Comisión —conformado por los representantes Carlos Cuenca (Cambio Radical), Wadith Manzur (Partido Conservador) y Wilmer Castellanos (Partido de la U)— solicitó pruebas al INPEC, el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República para establecer si desde instancias del Gobierno se impartieron instrucciones o se avalaron los traslados de personas privadas de la libertad que habrían participado en el evento.

La Comisión también compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por las manifestaciones que comprometerían a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta.