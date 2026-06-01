Intergremial Antioquia pide respetar resultados electorales tras críticas de Petro al preconteo

Antioquia

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial de este domingo 31 de mayo, que dejó como ganadores a los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, el Comité Intergremial de Antioquia expresó su respaldo a las instituciones electorales y rechazó el cuestionamiento del presidente Gustavo Petro sobre el proceso de preconteo de votos.

A través de un pronunciamiento en redes sociales, la organización, que agrupa a 35 gremios del departamento, hizo un llamado a los colombianos a rodear las instituciones democráticas del país y, en particular, a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El pronunciamiento se produjo luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara en su cuenta de X que no aceptaba los resultados del preconteo electoral. “El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, escribió Petro, quien agregó que los únicos resultados que reconocerá son los emitidos por las comisiones escrutadoras dirigidas por jueces de la República.

Rechazo de Intergremial Antioquia

Frente a la polémica reacción del jefe de Estado, el Comité Intergremial de Antioquia sostuvo que reconocer la legitimidad de los resultados electorales constituye una defensa de la Constitución y del Estado de Derecho.

“Las declaraciones del presidente Gustavo Petro en contra de los resultados democráticos del día de hoy reflejan una alarmante actitud antidemocrática, que promueve una ruptura del orden constitucional y debilita la separación de poderes y la confianza en el sistema electoral colombiano”, señaló la organización en la publicación.

El gremio destacó que Colombia cuenta con mecanismos que garantizan la transparencia y legitimidad de los procesos electorales, entre ellos el uso de tecnología, auditorías internacionales, veeduría institucional y participación ciudadana.

Asimismo, insistió en que la confianza en las instituciones es fundamental para preservar la estabilidad democrática y el respeto por la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.