Capturado alias ‘Chalía’, señalado de afectar a líderes sociales en Antioquia y Chocó

Chocó

En un operativo conjunto, las autoridades capturaron en la vereda La Borojera, zona rural del municipio de Nuevo Belén de Bajirá, Chocó a alias “Chalía”, quien según las autoridades es uno de los hombres más buscados por su presunta responsabilidad en asesinatos y amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz en el departamento.

Según las investigaciones, alias “Chalía” tenía cuatro órdenes de captura vigentes: tres por homicidio y una por amenazas. Entre los casos que se le atribuyen a este sujeto, están: el asesinato de un líder indígena de la comunidad Alto Guayabal, un líder comunal y un líder comunitario, además de amenazas a un líder social de la comunidad de Urada, hechos ocurridos entre 2018 y 2021 en Carmen del Darién.

“Chalía” figuraba en el cartel de los más buscados publicado en 2025 por las autoridades, precisamente por las afectaciones a líderes sociales e indígenas en la región del Urabá y el Darién chocoano.

“Con este resultado se afecta de manera significativa la capacidad de mando y control de esta organización criminal, así como sus economías ilícitas derivadas del narcotráfico y la extorsión en los departamentos de Antioquia y Chocó”, expuso el coronel Diego Alberto León Grimaldos, comandante Décima Séptima Brigada del Ejército.

El hombre, señalado de pertenecer a la subestructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo, fue detenido por la Policía Nacional, mediante un registro de allanamiento.

Durante el procedimiento le fueron incautadas dos armas de fuego (una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 38), 21 cartuchos y un proveedor.

El mensaje por parte de la Policía Nacional, a toda la población de esa zona del país es que continuará desarrollando acciones investigativas y operacionales con el objetivo de combatir los fenómenos criminales que afectan la seguridad ciudadana y fortalecer la protección de las comunidades tanto en el Urabá antioqueño como en el Darién chocoano.