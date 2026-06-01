Medellín intensifica operativos en zonas rosas: van más de 2.500 comparendos este año

Medellín

Con el objetivo de recuperar el orden vial y garantizar la seguridad en los puntos de mayor afluencia nocturna, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, ha tomado el control de las principales zonas de entretenimiento de la ciudad. En lo corrido del año, las autoridades ya suman 195 operativos relámpago enfocados en contener las infracciones de tránsito y las conductas de riesgo en el espacio público.

Los dispositivos de control se concentran estratégicamente durante los fines de semana y las jornadas nocturnas en sectores clave como La 70, Provenza, Las Palmas, el Parque Lleras, Astorga y Manila. Estas zonas, caracterizadas por una alta mixtura de peatones, vehículos particulares y transporte público, han sido priorizadas para mitigar problemáticas históricas asociadas a la rumba y la movilidad.

Hasta la fecha, el balance de las intervenciones deja un total de 2.540 comparendos impuestos y 492 vehículos inmovilizados. Las autoridades han enfocado sus esfuerzos en erradicar conductas críticas que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, tales como los piques ilegales, las carreras clandestinas, el exceso de velocidad, el transporte informal y la conducción bajo los efectos del alcohol, además de la falta de documentación vigente como el SOAT y la revisión tecnicomecánica.

“Nuestro propósito es prevenir comportamientos que vulneren la integridad de todos los actores viales. No permitiremos maniobras peligrosas ni el irrespeto a las normas en los entornos de entretenimiento”, afirmó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

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Estas acciones se complementan con las estrategias del Distrito para contrarrestar problemáticas conexas en estas zonas, como el mal parqueo en vía pública, el ruido excesivo y la ocupación irregular del espacio peatonal. La Administración Distrital reiteró el llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad, adoptar la figura del conductor elegido y utilizar el transporte público legal para proteger la vida en las vías.