Este martes, 2 de junio, comienza la Sexta Feria Cultura y Libros

Medellín

Como un homenaje a las tradiciones y fiestas populares de Colombia, se desarrollará la programación de la sexta Feria Cultura y Libros El Tesoro, que se cumplirá entre este dos y el próximo siete de junio en la ciudad de Medellín.

Según la gerente de El Tesoro, Adriana González Zapata, “llegar a la sexta edición de la Feria Cultura y Libros representa para nosotros una enorme alegría y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Año tras año hemos construido este evento como una invitación abierta para descubrir autores, escuchar nuevas voces y encontrarnos alrededor de aquello que nos une”.

Manifestaciones culturales

En El Tesoro se encontrarán las diferentes manifestaciones culturales de las fiestas populares de Colombia a través de la literatura, la música, la oralidad, la gastronomía y el encuentro cultural.

Este homenaje se hará por el centenario del nacimiento de Delia Zapata Olivella, una de las figuras más representativas en la preservación y difusión de las expresiones folclóricas del país.

¿Quién era Delia Zapata Olivella?

Delia Zapata fue una bailarina, folclorista, maestra de bailes folclóricos de las costas de nuestro país, y su investigación y arte se basó en la danza como representante de las tradiciones populares, que va desde las interpretaciones orales, pasando por el canto, la música, el vestuario y la puesta en escena de las costumbres de las comunidades.

El centenario se cumplió el pasado 1 de abril y esta Feria le rendirá el homenaje a esta mujer de Lorica en el departamento de Córdoba, quien se formó en artes plásticas en la Universidad Nacional y quien fundó el Ballet Folklórico que lleva su nombre.

Esta mujer es una de las figuras más importantes en la preservación y difusión de las expresiones folclóricas del país.

Ella se encargó de documentar las danzas, músicas y manifestaciones populares que hoy hacen parte de nuestra memoria cultural.

Agregó la gerente de El Tesoro, Adriana González Zapata, que “este será un escenario para conversar sobre literatura, música, gastronomía, cine, fútbol, oralidad y territorio; temas que nos recuerden que la cultura no vive únicamente en los libros, sino también en las plazas, las fiestas, las canciones y las historias de la gente”.

Programación de la feria

En los seis días que dura el evento se tienen previstas 12 conversaciones con escritores, periodistas, artistas e invitados nacionales.

Este encuentro tendrá lanzamiento de libros, talleres literarios, programación infantil, club de lectura y espacios dedicados a la tradición oral, cine, fútbol, danza y la cocina tradicional colombiana.

Autores invitados

Algunos de los invitados que estarán durante esta sexta versión de la Feria Cultura y Libro serán Laura Mora, Leonor Espinosa, Francisco Maturana, Juan Luis Mejía, Santiago Rivas, Fruko, Juliana Gómez Nieto y Sara Jaramillo.

Participarán en este encuentro cerca de 40 editoriales y librerías del país con novedades en literatura infantil, narrativa, poesía y proyectos independientes.

Concluyó la gerente de El Tesoro, Adriana González Zapata, que “sea una oportunidad para reencontrarnos con las raíces, celebrar nuestras diferencias y reconocer la inmensa riqueza cultural que tiene Colombia”.

Programación infantil

Para los niños que visiten la feria, se tienen actividades como talleres, teatro, títeres y tradición, en las tardes de jueves, viernes, sábado y domingo.