29 capturas dejaron distintos operativos policiales en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

En las últimas horas se adelantaron intervenciones orientadas a contrarrestar los delitos que afectan la convivencia ciudadana.

Las acciones operativas se concentraron en los barrios Aranjuez, Berlín y Sevilla de Medellín, donde uniformados realizaron verificaciones de antecedentes a más de 800 personas, 635 motocicletas y 198 vehículos registrados en puestos de control.

De manera consolidada, en toda el área metropolitana se registró la captura de 29 personas, 28 en flagrancia y una por orden judicial, además de la incautación de un arma de fuego y la recuperación de ocho automotores reportados como hurtados.

En el marco de las mismas intervenciones, se incautaron 46 armas blancas y se impusieron más de 50 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

“Durante las últimas horas adelantamos una actividad de intervención coordinada con la Secretaría de Seguridad y movilidad de Medellín, con el propósito de contrarrestar delitos que afectan la vida y el hurto en sus diferentes modalidades”, señaló el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante los procedimientos, fue recuperada una motocicleta con reporte de hurto y tres más inmovilizadas por su presunta utilización en hechos delictivos. De igual manera, funcionarios de la Secretaría de Movilidad inmovilizaron 36 motocicletas por infracciones a las normas de tránsito.