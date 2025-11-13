Empleados judiciales protestan en Medellín por el secuestro de dos funcionarios del CTI

A las afueras del Palacio de Justicia, en el Centro de Medellín, se adelanta desde las 8:30 de la mañana un plantón convocado por trabajadores de la Rama Judicial. La manifestación tiene como propósito exigir la liberación de Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, dos funcionarios del CTI de la Fiscalía secuestrados por el ELN hace seis meses.

Además del reclamo humanitario, los empleados judiciales demandan al presidente Gustavo Petro el cumplimiento de los compromisos laborales pactados desde julio, especialmente en lo relacionado con las bonificaciones judiciales y los pagos retroactivos acordados.

“Estamos exigiendo que se respete lo que se negoció con el Gobierno Nacional. No descartamos un paro nacional indefinido si no obtenemos respuestas concretas”, señaló Martha Herrera, presidenta de la subdirectiva de Asonal Judicial en Antioquia.

Más sobre la jornada

Como parte de la jornada de protesta, todas las sedes de la Rama Judicial en el departamento permanecen cerradas durante el día. A la movilización se sumaron despachos y funcionarios de municipios como Rionegro, Envigado e Itagüí. En total, entre la Rama Judicial y la Fiscalía, se calcula la participación de cerca de 7.000 empleados en Antioquia.

Los manifestantes anunciaron que, de persistir el silencio del Gobierno frente a sus reclamos, podrían convocar un paro nacional indefinido en los próximos días.