Calendario partidos amistosos internacionales noviembre 2025 ¿Cuándo juega Colombia y contra quién?

La Selección Colombia masculina de mayores sostiene un invisto de 6 partidos en todas las competencias y de 15 compromisos amistosos, de cara a los últimos enfrentamientos de 2025 que servirán de preparación para el Mundial del próximo año.

Cabe mencionar que el combinado nacional conservó una racha positiva de 25 partidos sin caer durante una parte de las Eliminatorias Sudamericanas, y en la Copa América 2024, donde quedó en el segundo puesto tras perder la final con Argentina en tiempo extra.

Calendario de la Selección Colombia en noviembre

A Colombia únicamente le restan dos partidos en el año que se jugarán en el mes de noviembre, en territorio estadounidense. Así será el calendario para los compromisos:

Sábado 15 de noviembre

7:30 pm - Selección Colombia vs. Nueva Zelanda

Chase Stadium, Fort Lauderdale

Martes 18 de noviembre

8:00 pm - Selección Colombia vs. Australia

Citi Field, Nueva York

Nueva Zelanda y Australia, aseguradas en la Copa del Mundo

Nueva Zelanda y Australia aseguraron su presencia en el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, desde los puestos 85° y 25° en el ranking FIFA, respectivamente. Es decir, que el primer rival de ‘La Tricolor’ se ubicará en el cuarto bombo del sorteo, mientras que Australia, en el 3.

Selección Colombia: Nómina de convocados para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia

Esto quiere decir que ambos rivales podrían cruzarse en la primera ronda del Mundial con la Selección Colombia, que estaría ubicada en el bombo 2, producto de estar, hasta el momento, en la casilla 13 del escalafón FIFA.

Así llegan Nueva Zelanda y Australia a los amistosos

En los cuatro partidos amistosos, Socceroosse enfrentaron 2 veces, dejando un saldo favorable para Australia, que se impuso 1-0 y 3-1. Además, a diferencia de Colombia, que igualó con Canadá, Australia lo venció 1-0, en octubre.