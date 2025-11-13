¿Qué está haciendo Falcao por estos dias? “Hago lo que no había hecho en mucho tiempo”

Falcao regresó al país para cumplir un compromiso comercial y compartir con algunos pequeños. En un evento organizado por Nike, uno de sus patrocinadores, en la capital del país, El Tigre habló de su actualidad y la Selección Colombia, entre otras cosas.

Compartir con los niños

“Me hizo recordar cuando yo estaba en el lugar en el cual ellos están hoy en día, con muchas ilusiones y ganas de trabajar para ser alguien en el fútbol. Ojalá puedan tener muchos éxitos, y si no, que lo que Dios tenga planeado para ellos puedan ser personas influyentes y de bien para el país”.

Su influencia en los niños

“Deseaba en algún momento influenciar a la niñez, ayudarlo y que el legado que dejara pudiera ir más allá del fútbol. Estos niños me llenan de alegría, puedo decir que valió la pena el esfuerzo”.

¿Cómo ha visto la Selección Colombia?

“Bien, me parece que el equipo está en un momento de subida, más tranquilos, los resultados acompañan para que las cosas puedan seguir mejorando y creciendo”.

¿Ha pesando en tomar decisiones sobre su futuro?

“Aprovechando en este momento que no estoy jugando para hacer lo que no había hecho durante mucho tiempo y disfrutar con ellos, estar más presente con los niños, las actividades del colegio, el día a día, que muchas veces los futbolistas nos perdemos”.