Mundial Sub-17: Francia vs. Colombia en dieciseisavos de final: fecha, hora y cómo seguir

¡Nuevo reto para la Tricolor! La Selección Colombia se enfrentará con Francia, una de las potencias del certamen, por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.

La Tricolor llega invicta tras superar la fase de grupos, donde empató 1-1 con el campeón defensor del título, Alemania, 0-0 con El Salvador, que sumó el único punto de la competencia, y venció 2-0 a Corea del Norte.

Colombia logró clasificar en el segundo lugar con 5 puntos, los mismos de Alemania, quien fue líder del Grupo G con +5 en la diferencia de gol.

Por otro lado, la Selección de Francia, una de las potencias de la Copa del Mundo, clasificó en el primer lugar del Grupo K con 4 puntos, después de conseguir una victoria 2-0 sobre Chile, un empate sin goles ante Canadá y una derrota 0-1 frente a Uganda.

La selección que gane este compromiso, se deberá enfrentar al vencedor de la llave entre Brasil y Paraguay, Rival que se definirá posterior al compromiso de Francia vs. Colombia por los octavos de final del Mundial Sub-17.

📸 ¡𝘈 𝘱𝘢𝘴𝘰 𝘧𝘪𝘳𝘮𝘦 𝘩𝘢𝘤𝘪𝘢 𝘭𝘢 𝘴𝘪𝘨𝘶𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘳𝘰𝘯𝘥𝘢!



🇨🇴 2-0 🇰🇵

⚽ Miguel Solarte, Santiago Londoño#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/l5whaX22x1 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 10, 2025

Así se jugarán los dieciseisavos

Es preciso mencionar que 5 selecciones de Latinoamérica clasificaron a los dieciseisavos del Mundial Sub-17: Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Venezuela.

Zambia vs. Mali

Senegal vs. Uganda

Portugal vs. Bélgica

Corea del Sur vs. Inglaterra

Suiza vs. Egipto

Italia vs. Chequia

Francia vs. Colombia

Japón vs. Sudáfrica

Argentina vs. México

vs. México Alemania vs. Burkina Faso

Irlanda vs. Canadá

Venezuela vs. Corea del Norte

vs. Corea del Norte EE. UU. vs. Marruecos

Austria vs. Túnez

Brasil vs. Paraguay

Croacia vs. Uzbekistán

Fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

El partido entre la Selección Colombia vs. Francia por los dieciseisavos del Mundial Sub-17, se jugará este viernes 14 de octubre, a partir de las 8:30 de la mañana (hora Colombia), en el estadio Aspire Zone - Pitch 1 de la ciudad de Doha, Qatar. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.