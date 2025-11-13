Mundial Sub-17: Francia vs. Colombia en dieciseisavos de final: fecha, hora y cómo seguir
‘La Tricolor’ continúa el sueño en la Copa del Mundo ante ‘Les Bleus’
¡Nuevo reto para la Tricolor! La Selección Colombia se enfrentará con Francia, una de las potencias del certamen, por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.
La Tricolor llega invicta tras superar la fase de grupos, donde empató 1-1 con el campeón defensor del título, Alemania, 0-0 con El Salvador, que sumó el único punto de la competencia, y venció 2-0 a Corea del Norte.
Colombia logró clasificar en el segundo lugar con 5 puntos, los mismos de Alemania, quien fue líder del Grupo G con +5 en la diferencia de gol.
Por otro lado, la Selección de Francia, una de las potencias de la Copa del Mundo, clasificó en el primer lugar del Grupo K con 4 puntos, después de conseguir una victoria 2-0 sobre Chile, un empate sin goles ante Canadá y una derrota 0-1 frente a Uganda.
La selección que gane este compromiso, se deberá enfrentar al vencedor de la llave entre Brasil y Paraguay, Rival que se definirá posterior al compromiso de Francia vs. Colombia por los octavos de final del Mundial Sub-17.
Así se jugarán los dieciseisavos
Es preciso mencionar que 5 selecciones de Latinoamérica clasificaron a los dieciseisavos del Mundial Sub-17: Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Venezuela.
- Zambia vs. Mali
- Senegal vs. Uganda
- Portugal vs. Bélgica
- Corea del Sur vs. Inglaterra
- Suiza vs. Egipto
- Italia vs. Chequia
- Francia vs. Colombia
- Japón vs. Sudáfrica
- Argentina vs. México
- Alemania vs. Burkina Faso
- Irlanda vs. Canadá
- Venezuela vs. Corea del Norte
- EE. UU. vs. Marruecos
- Austria vs. Túnez
- Brasil vs. Paraguay
- Croacia vs. Uzbekistán
Fecha, hora y cómo seguir EN VIVO
El partido entre la Selección Colombia vs. Francia por los dieciseisavos del Mundial Sub-17, se jugará este viernes 14 de octubre, a partir de las 8:30 de la mañana (hora Colombia), en el estadio Aspire Zone - Pitch 1 de la ciudad de Doha, Qatar. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.