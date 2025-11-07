Selección Colombia: Nómina de convocados para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia

Néstor Lorenzo dio a conocer los 26 jugadores convocados a la Selección Colombia para los partidos amistosos de este mes, ante Nueva Zelanda y Australia. Ambos partidos se llevarán a cabo en territorio estadounidense.

El grupo es liderado una vez más por James Rodríguez y Luis Díaz. Entre las principales novedades destacan el regreso de Camilo Vargas, Jhon Arias y Jorge Carrascal; mientras que Kevin Mier, Juan Fernando Quintero y Kevin Serna no fueron tenidos en cuenta.

Otra de las novedades importantes es que en esta lista solo fue incluido David Ospina como jugador del fútbol colombiano, saliendo del el lateral Andrés Felipe Román, ambos jugadores de Atlético Nacional. En total, salieron siete jugadores de la convocatoria ante México y Canadá e ingresaron ocho.

La Selección Colombia estará enfrentando a Nueva Zelanda el día 15 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, a partir de las 7:00PM; mientras que el compromiso con Australia será el martes 18 en el Citi Field de Nueva York, a partir de las 8:00PM. Tanto la hora local como la hora colombiana se encuentran a la par.

Repase la nómina de convocados

Álvaro Angulo — Pumas (MEX)

Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)

Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA)

Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG)

Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR)

David Ospina — Atlético Nacional (COL)

Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez — Club León (MEX)

Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)

Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)

Johan Carbonero — Internacional SC (BRA)

Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)

Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG)

Kevin Castaño — River Plate (ARG)

Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)

Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA)

Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA)

Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP)

Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)

Noticia en desarrollo...