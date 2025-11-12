El jugador de la Selección Colombia que Cristiano Ronaldo no pudo convencer de jugar en Al-Nassr

Al-Nassr es uno de los equipos asiáticos más relevantes a nivel mundial hoy en día, sin duda que el club saudí le debe toda su relevancia a su principal figura, el crack portugués Cristiano Ronaldo, máximo goleador en la historia del fútbol mundial.

Es tal la relevancia de Cristiano, que el jugador ha sido pieza clave para realizar el fichaje de varios futbolistas. Hace unos meses, Jhon Jader Durán, que hoy pertenece al club y se encuentra cedido al Fenerbahce de Turquía, aseguró que CR7 fue una de las razones por las que aceptó irse a Arabia.

Cristiano habría intentado convencer a otro jugador colombiano

Según contó hace un tiempo Faustino Asprilla en ESPN, Al-Nassr intentó contratar a Jhon Arias durante el pasado mercado de pases de verano, justo después de que el chocoano brillará en el Mundial de Clubes con Fluminense y antes de aceptar la oferta del Wolverhampton de Inglaterra.

En este caso, el mismo Cristiano Ronaldo llamó a Jhon Arias y habló con él, buscando convencer al futbolista colombiano de jugar junto a él en el equipo de Arabia Saudita. No obstante, pese al interés del crack portugués, no fue posible.

Arias no ha tenido el desempeño deseado con el Wolverhampton en la Premier League, en gran parte por el mal rendimiento del equipo. En total, el chocoano ha disputado 12 partidos, sin aportar goles y asistencias.

Wolves es colero de la Premier con 2 puntos, producto de dos empates, nueve derrotas y cero victorias. El equipo donde también milita Yerson Mosquera aún no conoce lo que es ganar en el presente campeonato y hoy en día se encuentra a 9 puntos de salir de la zona de descenso.