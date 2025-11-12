Dos paisas a la conquista del Monte Vinson: están a punto de completar las 7 cumbres del mundo

El 22 de noviembre, dos montañistas paisas partirán hacia una de las aventuras más extremas en el montañista: conquistar el Monte Vinson (4.892 m.s.n.m), la montaña más alta de la Antártida. Con esta expedición, Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante se convertirán en el primer equipo femenino colombiano en alcanzar la última de las Siete Cumbres, el reto que reúne las montañas más altas de cada continente.

“Hacer esta cumbre significa mostrarle a todo Colombia lo que es ir más allá de la cima. No se trata solo de alcanzar un objetivo, sino de lo que haces con eso que logras: inspirar a otros, generar impacto y demostrar que con disciplina y equipo, lo extraordinario es posible”, expresó Ana María Giraldo en entrevista con este medio.

Un propósito que trasciende la montaña

Desde marzo de 2024, Giraldo y Bustamante han fortalecido su resistencia física, mental y emocional, con entrenamientos en ciclismo de montaña, trote, escalada y expediciones en los Andes de Colombia, Perú y Bolivia.

Su mentor Marcelo Arbeláez, uno de los primeros colombianos en completar las Siete Cumbres, ha sido clave en su proceso; han aprendido a gestionar emociones y tomar decisiones en entornos extremos.

“Cuando el físico lo tienes garantizado, lo que te puede fallar es la mente jugándote una mala pasada. Por eso el trabajo emocional es tan importante como el entrenamiento”, añadió Giraldo.

De Medellín al fin del mundo

La ruta hacia la Antártida comenzará en Punta Arenas, Chile; allí, a temperaturas que pueden descender hasta -35°C, iniciarán el ascenso hacia el campamento base del Monte Vinson, para luego intentar la cumbre en los primeros días de diciembre.

Si todo sale como lo planeado, el 9 de diciembre regresarán a Colombia, cerrando un ciclo de casi una década de expediciones que las ha llevado a las cimas del Everest, Aconcagua, Kilimanjaro, Elbrus, Denali y Carstensz Pyramid.

Más que una cumbre, una inspiración

Ana María Giraldo —ingeniera industrial, conferencista y mamá de dos hijos— y Ana Isabel Bustamante —ingeniera, conferencista motivacional y directora de proyectos—, han impactado a más de 50.000 personas en Latinoamérica compartiendo sus experiencias de liderazgo, resiliencia y propósito.

“Somos mujeres comunes, tan mortales como cualquiera, pero convencidas de que los sueños se alcanzan paso a paso, con disciplina y un gran equipo”, dice Giraldo.

Con esta última expedición, buscan inspirar a otras mujeres a creer en sus capacidades, a liderar con propósito y a atreverse a conquistar sus propias montañas.

Las seis Cumbres que han conquistado