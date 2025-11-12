Ejército destruyó un explosivo en Briceño y capturó a dos integrantes de las disidencias Farc

El explosivo fue detonado de manera controlada por el Ejército en Briceño. Foto: Ejército.

En la vereda El Pescado de Briceño, en el Norte de Antioquia, el Ejército y la Policía hallaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado, presuntamente instalado por integrantes de las disidencias del frente 36 de las Farc.

Según las autoridades, la carga explosiva habría sido instalada para afectar a la fuerza pública y generar temor entre la población civil, que transita diariamente los caminos veredales.

Los capturados

En paralelo, en otro punto del municipio, el Ejército y la Policía capturaron a alias ‘Tatareto’ y alias ‘El Gordo’, presuntos miembros del frente 36, señalados de estar detrás de recientes desplazamientos forzados, amenazas y cobros extorsivos en Briceño.

Las autoridades aseguraron que con estos resultados se afecta de manera significativa la capacidad delictiva del grupo armado residual, que mantiene una alta presencia en varios municipios del Norte del departamento.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para establecer su responsabilidad en otros hechos de violencia registrados en esa zona del departamento.