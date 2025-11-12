Migración Colombia frustra ingreso de red extranjera con presuntos nexos criminales

Rionegro, Antioquia

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia inadmitió a cuatro extranjeros —tres de Kazajistán y uno de Rusia— que llegaron al Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro en un vuelo procedente de República Dominicana.

Según el reporte oficial, durante el control migratorio los viajeros incurrieron en contradicciones sobre los motivos de su visita y los lugares donde se hospedarían, por lo que fueron devueltos a República Dominicana, su punto de embarque.

La directora general de la entidad, Gloria Esperanza Arriero López, afirmó que “el control migratorio no solo busca el cumplimiento de norma, sino también brindar seguridad al país”.

Verificación internacional y nuevas alertas

En la misma terminal aérea también se inadmitió a un ciudadano búlgaro proveniente de Panamá, tras detectarse irregularidades en su entrevista de control migratorio. Durante la verificación, se hallaron anotaciones internacionales asociadas a su nombre, por lo que fue puesto en custodia de la aerolínea a la espera de su retorno.

Fuentes de inteligencia han advertido que Kazajistán y Rusia enfrentan redes del crimen organizado vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos, lo que llevó a fortalecer los filtros migratorios y el intercambio de información con otros países.

Colombia refuerza los controles

Migración Colombia recordó que trabaja junto a otras autoridades para impedir que el país sea usado como punto de tránsito por organizaciones criminales transnacionales.

El presidente Gustavo Petro ha reiterado que el Gobierno “mantendrá colaboración plena en la incautación de cocaína y en la persecución de altos capos del narcotráfico y el lavado de activos”, destacando la importancia de la cooperación internacional.

Con estos resultados, Migración Colombia reafirmó su compromiso con un flujo migratorio regular, ordenado y seguro, y con la protección de la seguridad nacional y los derechos humanos.