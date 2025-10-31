La Policía refuerza la seguridad en el centro de Pereira con patrullas nocturnas

La medida responde a las múltiples denuncias por los casos de hurto a establecimientos comerciales en la zona céntrica de Pereira y busca generar tranquilidad entre los comerciantes que han sido víctimas de robos, muchos de ellos, protagonizados por habitantes en condición de calle.

El coronel Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, explicó que se han realizado reuniones permanentes con los líderes del comercio para diseñar estrategias conjuntas que permitan combatir las estructuras delincuenciales que operan en el centro de la ciudad.

“Sabemos que es un punto crítico para los comerciantes, hemos sacado dos patrullas nocturnas o sea, el centro aparte de su servicio de seguridad normal, le hemos sacado dos cuadrantes en la noche, adicionales para fortalecer, porque se han presentado unos hurtos que son más de oportunidad, van, quiebran, sacan y estamos detrás de esos sujetos también.”

Las patrullas nocturnas estarán concentradas en los puntos más transitados y comerciales del centro, realizando labores de vigilancia y prevención.

Las autoridades invitaron a los comerciantes y a la comunidad en general a reforzar sus medidas de seguridad, mantener comunicación directa con la Policía a través de la línea 123 y reportar cualquier situación sospechosa para evitar nuevos robos.